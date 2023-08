Evenepoel, listo para La Vuelta

❤️¡@EvenepoelRemco lo tiene claro... ¡ha venido a ganar La Vuelta! 😌¿Lo conseguirá?



1️⃣ last year ... where do you think Remco Evenepoel @soudalquickstep will finish this year? 🤔 #LaVuelta23 pic.twitter.com/wLqKvzgC8T