Evanepoel va con todo por el Mundial

El belga Remco Evenepoel, defensor del título en el Mundial de fondo en carretera que tendrá lugar este domingo 6 de agosto entre Edimburgo y Glasgow, aseguró que su país cuenta con “un equipo impresionante” y calificó el circuito final de “tedioso” y plagado de curvas.

“El recorrido me parece especial, de pura resistencia, con sucesivas curvas rápidas y cerradas. En cierto punto se convierte en un circuito tedioso. Crees que los giros y las vueltas alrededor de Montrose Street nunca se detienen. Si he visto eso en 2 vueltas, no puedo imaginar lo que pensaré después de 8 más”, dijo el campeón mundial.

Evenepoel no desveló si recurrirá a un ataque lejano marca de la casa para sorprender a los rivales.

“¿Un ataque lejano? Tengo que esperar mi momento, cuando la carrera tenga dureza. Hay que dejarse llevar por las sensaciones del momento. No se sabe si puede ser a 30 kilómetros ó 3 kilómetros antes de la meta. De todos modos, será difícil abrir hueco pronto porque ya me conocen. Todos querrán intentarlo”, estima el campeón defensor.

3 ecuatorianos participarán en la categoría de ciclismo de ruta: Jonathan Narvaez, Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda.