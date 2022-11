La estrella 17 queda cuesta arriba

Barcelona quedó comprometido con la posibilidad de levantar su estrella 17 en torneos nacionales. Aucas golpeó primero en la final de ida de la LigaPro y todo quedó cuesta arriba para los guayaquileños, quienes deben subir a la altura de Quito e intentar ganar en un estadio en el que los últimos recuerdos no son los más gratos.

Pero si hay algo que siempre ha sido una virtud de Fabián Bustos y sus equipos es no bajar los brazos por más empantanado que luzca el camino y así lo ha manifestado.

“Estamos vivos, faltan 90 minutos más y mientras tengamos posibilidades lucharemos por lograr un buen resultado en la vuelta. Hicimos uno de los primeros tiempos desde que regresé. Llegamos por todos lados y no pudimos concretar. Ahora debemos ir a Quito a buscar la victoria, prefiero que nos den por muertos. Lucharemos hasta el final”, explicó tras la caída en casa.

Una realidad que sufrió Barcelona en estos primeros 90 minutos fue la poca eficacia de cara al gol y Bustos también notó esta deficiencia.

“Creo en las situaciones que creamos y la realidad es que fallamos en la finalización. Tuvimos varias chances para convertir, pero no estuvimos finos, ahora debemos buscar el resultado en Quito para lograr el título. Aucas es un rival complicado y ha hecho una gran temporada, pero nosotros estamos a la altura para triunfar allá y traernos el campeonato”, agregó el entrenador, campeón con en Ídolo en el 2020.

Y es que no será un duelo sencillo para Barcelona, primero porque en contra tendrá a un equipo que no pierde hace 21 partidos en la LigaPro, segundo porque Aucas no encaja un gol hace 450 minutos (cinco partidos) y que de las cinco visitas a la capital en esta temporada solo ganó una vez, contra Universidad Católica y con Jorge Célico en el banquillo. Ya que con Bustos, Barcelona jamás ganó un juego en Quito.

Pero, sin duda, lo más importante será la encrucijada en la zaga amarilla. Primero por la ausencia del defensor central, Luca Sosa, quien vio la tarjeta roja en la ida; luego la lesión de Pedro Pablo Velasco como lateral derecho, dejando abierto el debate si deberá ir Tito Valencia, quien no entró bien en el Monumental y, por último, si podrá o no llegar Darío Aimar para reemplazar a Sosa, ya que el ecuatoriano se fue con molestias en el tramo final del primer partido.

Además, desde el 27 de abril del 2019, Barcelona no le gana a Aucas en Chillogallo. Después de ese partido, los orientales ganaron los cuatro seguidos.

Son los últimos 90 minutos del año, los más difíciles para Bustos y sus dirigidos, quienes se aferran al milagro.