El jugador que firma un doble contrato no se hace respetar como profesional. Lo dice Ermen Benítez, goleador histórico del balompié ecuatoriano, quien sostiene que en su época de futbolista activo se firmaba un solo documento. “En El Nacional a veces hasta se iniciaba jugando sin firmar, pero te pagaban. La palabra del dirigente era muy respetada”, precisa el exdelantero esmeraldeño de 59 años.

Benítez aclara que el contrato es uno solo y no entiende por qué ahora hablan de derecho de imagen, lo cual ha metido en líos a la actual presidenta del cuadro militar, Lucía Vallecilla, quien mencionó en audios filtrados la existencia de un doble contrato con varios jugadores del club, aunque luego explicó de qué se trataba aduciendo que no constituye ninguna práctica ilegal.

“No le echo la culpa al dirigente, porque el jugador es quien decide cuando lo llaman por sus servicios y no tiene por qué aceptar cosas que no serían legales. El deportista debe tener personalidad y no ser indeciso”, destaca el otrora jugador de ElNacional, Jerez español, Barcelona, Liga de Quito, Green Cross, Liga de Portoviejo y Calvi.

La Pantera, quien marcó 191 goles en la historia de los torneos ecuatorianos, dice sentirse “desilusionado” con quienes no defienden con honor y orgullo la camiseta que él vistió por diez temporadas.

“Me apena que El Nacional se vea involucrado en este tipo de problemas. En mi época era una institución muy respetada”, añade Benítez, quien debutó en el cuadro militar en 1980.