Enner Valencia, una historia en 40 goles

Lo lindo del fútbol es que ofrece la posibilidad de pasar de la amargura a la felicidad. Así se podría resumir la vida de Enner Valencia en la selección de Ecuador. Y es que al jugador nacido en Esmeraldas, le ha tocado caminar por la senda de los aplausos y también de las críticas.

Los famosos ‘goles cantados’ que no pudo convertir lo llevaron a tener una relación de amor-odio con la hinchada.

Muchos incluso llegaron a pedir que no sea llamado a la Tricolor, pero entre esos mismos pedidos llegaron los 40 goles que no fueron más que una bofetada a sus detractores, ya que en la actualidad no hay un nueve que lo reemplace en la Tri.

En el balompié, ni el llanto ni las alegrías pueden durar mucho, porque tarde o temprano la vueltas de la vida dirán lo contrario. Hoy Enner entró en la inmortalidad del fútbol: es el goleador de la Tricolor y lo va a ser durante muchos años, porque su más cercano seguidor en la marca recientemente conseguida es Felipe Caicedo, quien suma 22 anotaciones. Pero Felipao está ‘divorciado’ de la Tri.

El goleador que se mantuvo por varias eliminatorias fue Agustín Delgado, quien llegó a 31 conquistas en 72 partidos.

En estas estadísticas hay un detalle: Enner tiene recorrido para largo, de forma que puede seguir aumentado su récord, ya que por ahora le esperan los 18 partidos en las eliminatorias al Mundial 2026, sin contar los amistosos y la misma Copa del Mundo (si clasificamos). Es decir que se sabrá de él hasta cuando sea ‘abuelo’.

De acuerdo con los registros, Valencia comenzó su romance con el gol en la Tri el 20 de noviembre de 2013 ante Honduras, en un amistoso. Y el resto en partidos oficiales es historia. Eso pese a que muchos no querían que sea el 9 de Ecuador en Brasil 2014, pero fue ahí donde el DT colombiano Reinaldo Rueda lo hizo debutar en el Mundial y él se encargó de responder con su primer gol a Suecia el 15 de junio del 2014.

Por ahora queda esperar que a Enner no le pase nada en el tema de lesiones. Es nuestra carta de gol para el Mundial 2026. En septiembre debuta en eliminatorias.