Enner Valencia: "Estoy acostumbrado en mi carrera a jugar con presión"

Superman, o Flash como le pusieron de apelativo en Turquía, habló de su pasado en Tigres y sus objetivos con el Fenerbahce, equipo por el que fichó Enner Valencia tras varias temporadas en el cuadro de Monterrey.

El artillero nacional dejó saber que no le teme a la presión que implica estar en este grande del fútbol turco, pues siempre ha estado acostumbrado a actuar en elencos poderosos, donde los buenos resultados son obligatorios.

“Estoy acostumbrado a jugar en mi carrera con mucha presión, he tenido la posibilidad de jugar en equipos grandes en distintos países, así que digamos que estoy acostumbrado a eso. Espero soportar la presión acá en Fenerbahce y lograr cosas importantes”, manifestó el otrora jugador de Emelec.

Enner también manifestó la importante que ha tomado el futbolista ecuatoriano en Turquía, no en vano la presencia de otros dos compatriotas en esa liga. "Es una posibilidad muy linda la que se me está dando, de ser el primer ecuatoriano en el Fenerbahce, quiero hacerlo muy bien y quedar en la historia del club. Sé que hay dos compatriotas más en la Liga de Turquía (Arturo Mina en el Erzurumspor y Stiven Plaza en el Trabzonspor) y esperamos dejar en alto el nombre de nuestro Ecuador”, comentó.

“Vivo con mucha pasión el fútbol, nunca me pongo una cantidad de goles como objetivo por temporada, tengo que prepararme para eso, se para qué me contrataron y debo estar listo para el inicio del campeonato”, indicó el tricolor, no sin antes hablar de su pasado en Tigres. "Alla jugué muchos partidos por las bandas, sin poner excusas, pero se juega un poco más lejos del arco", finalizó el ecuatoriano.