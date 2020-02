Emily Lima destaca la técnica y fuerza de las futbolistas ecuatorianas

Emily Lima aceptó el reto de encabezar un proyecto que tiene como meta que el fútbol femenino ecuatoriano evolucione y conseguir una segunda clasificación a la Copa del Mundom para el año 2023.

La entrenadora brasileña está feliz con la acogida de las futbolistas, que han asimilado su idea de juego, y con el apoyo de los técnicos locales. Tiene claro que lleva adelante un proceso a largo plazo, pero aspira a cosechar resultados durante todo el camino, entre ellos mejorar la Superliga local.

- Ha pasado cerca de dos meses al mando de la selección femenina. ¿Cuál es el balance que realiza de este primer contacto con las futbolistas ecuatorianas?

- Antes de venir para Ecuador teníamos analizados algunos partidos de la selección mayor y de la sub-17. Cuando empezamos a trabajar conocía un poco de las características de las jugadoras y me llamó la atención la técnica y la fuerza. En estos dos meses de trabajo, la sub-17 ha evolucionado bastante. Estoy muy contenta por el entendimiento del juego y modelo que queremos. Poco a poco vamos haciendo las cosas.

- ¿Cuánto cambió la idea inicial que tenía del balompié femenino ecuatoriano?

- Ha cambiado mucho, pero para bien. El fútbol femenino ecuatoriano puede evolucionar más y estamos para contribuir en eso. He recibido a entrenadores (locales) para que estén con nosotros en los microciclos y conozcan nuestra forma de pensar el fútbol. Ellos tienen el conocimiento de las chicas y necesitamos trabajar juntos para hacer lo mejor para el desarrollo del fútbol femenino.

- Usted fue el primer rostro visible del proyecto que lleva adelante la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Cuál es su valoración de esta iniciativa?

- Es un proyecto que nunca he vivido. Estoy viendo el cambio que está pasando en la Federación. La gente tiene que creer, tenemos que trabajar juntos, en equipo. El proyecto que me presentó la Federación me gustó mucho, es el reto que necesitaba. Ecuador está evolucionando, como es la constante del fútbol mundial.

- ¿Ha podido conversar con Jordi Cruyff sobre la idea a plasmar en Ecuador?

- Hablamos poco. Tanto él como yo venimos a dejar nuestra huella, que se note el cambio, no solo de resultados sino también de personalidad.

La seleccionadora destacó el proyecto que le presentó la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

- ¿Cuáles son sus objetivos con las diferentes selecciones?

- Para este año, mirar la mayor cantidad de jugadoras e intentar clasificar al Mundial con las selecciones sub-20 y sub-17. Luego, el objetivo mayor del proyecto es clasificar a la selección mayor al Mundial 2023 y contribuir al fútbol femenino ecuatoriano en general.

- ¿Hay alguna fórmula para clasificar al Mundial?

- Sí hay: trabajo. Si no hay trabajo, no se consiguen éxitos.

- ¿Ha tenido la posibilidad de presentar ideas para mejorar la Superliga femenina?

- He conversado con la Federación para mejorar el torneo y evitar las diferencias entre clubes y las goleadas que se presentaron el año anterior. Tenemos que hacer algunos cambios para quedarnos con menos equipos en Primera y así tener partidos fuertes, competitivos. Las grandes ligas en el mundo tienen pocos equipos y mucha competición. Ecuador va a tener un cambio significativo si conseguimos que las chicas jueguen más y estén en la selección con microciclos más largos.

- Anteriormente hubo falencias en las selecciones femeninas, entre ellas una denuncia de acoso sexual. ¿Le han comentado de estos temas?

- Este tema ya es pasado. Hablé mucho con la gente de la Federación sobre esto y les señalé que con mi cuerpo técnico nunca había pasado algo así. Por eso pedí que algunas personas vengan conmigo de Brasil y sumar también gente de Ecuador.

Lima inició su trabajo con las selecciones sub-17 y sub-20 de cara a los torneos sudamericanos. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

- ¿Cuál es la fortaleza para que el fútbol femenino hay crecido en el mundo sin tener el mismo apoyo que el masculino?

- La FIFA ha apoyado mucho. La obligación a los equipos de contar con su categoría femenina fue un impulso para que las futbolistas tengan un club para jugar, lo que antes no sucedía. No es bueno hacer las cosas obligadas, pero en el fútbol femenino sí funcionó en algunos países.

- ¿Se han eliminado los tabús del balompié femenino?

- Sí, se ha demostrado que las mujeres podemos jugar fútbol y llenar estadios, pero todavía falta mucho. En los partidos pasa todavía que los hinchas hablan mal de las chicas, igual en las redes sociales. Poco a poco vamos cambiando este tema que es cultural de la región y de varias partes del mundo.