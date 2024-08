Emelec vs. Orense | ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de LigaPro?

Bananerito llega a Guayaquil. Si y estará en uno de los partidos más importantes de la quinta fecha de LigaPro: Emelec recibe al sorprendente Orense en el estadio Capwell. El encuentro, correspondiente a la fecha 5, se disputará el domingo 1 de septiembre a las 18:00 y tiene muchas particularidades.

Los azules vienen de ganar su primer partido de la segunda etapa. Habían comenzado con una penalización de tres puntos por no pagar deudas, pero recientemente salieron del descenso de puntos tras la victoria 1-0 en Manta ante el Delfín, con gol de Maicon Solis.

Ahora, Emelec se enfrenta a Orense, y el partido se podrá ver a través de la señal de Zapping Sports. Para Orense, este encuentro es crucial, ya que vienen de ganar cuatro partidos consecutivos y están en la parte alta del torneo. Además, traen al Capwell a Bananerito, la mascota más carismática de la LigaPro. Conseguir puntos en el Capwell es fundamental para ellos en su camino hacia la victoria en la segunda etapa.

