Emelec vs. Independiente del Valle: El pulso de dos finalistas

Este domingo 12 de diciembre, a las 19:00, en el estadio Capwell se define al campeón de la LigaPro 2021. El Bombillo quiere ganar su estrella 15 en el torneo ecuatoriano y para ello cuenta con el veterano Óscar Bagüí (39 años), que con sus consejos intenta transmitir su experiencia al resto de la plantilla azul.

Cristian Pellerano y Sebastián Rodríguez: el peso de la final cae sobre su liderazgo Leer más

El lateral izquierdo, quien reconoce que esta final es diferente para él porque ha jugado poco esta temporada, tiene en su palmarés cuatro trofeos en Primera (2013, 2014, 2015 y 2017). Deja saber que todos los títulos han tenido un sabor especial para él, sobre todo por lo que significa vivir esos momentos con la hinchada.

Cree que si no existiera la restricción del público por la pandemia, Emelec ya sería campeón, por el empuje que recibe de los aficionados.

Por su parte, los rayados del Valle van por su primer título a nivel nacional. Contarán con el goleador Jonatan Bauman, quien aseguró que el equipo está concentrado en lograr el objetivo: ser campeones.

El atacante argentino confía plenamente en la plantilla del conjunto de Sangolquí, pues asegura que los jóvenes tienen mucho carácter por la formación que han recibido. Y está feliz porque sus familiares viajaron a Ecuador para apoyarlo en la final.

Óscar Bagüí: "Esta es una final diferente para mí

- ¿Cómo está el ambiente en el equipo?

- Bien, el ambiente es muy bueno. Estamos tranquilos y confiados de que si seguimos haciendo bien las cosas podemos conseguir el trofeo. Los chicos están concentrados porque estos son partidos distintos, dentro de la cancha se define todo.

- ¿Les ha dado algún consejo a sus compañeros?

- Que hay que estar tranquilos y concentrados más que nunca para no cometer errores. Como referente, estoy tratando de estar bien para poder transmitir tranquilidad y experiencia a los chicos, porque en estos momentos hay que trabajar bien. Hay algunos que por primera vez juegan una final y no es fácil para ellos. Esta vez me toca vivir de una manera diferente la final.

- ¿Por qué es diferente esta vez?

- Es distinto porque en las finales de 2011, 2014 y 2015 me tocó ser protagonista, me tocó estar dentro de la cancha luchando por el trofeo. Estoy en el plantel, pero me ha tocado jugar muy poco y cumplo un rol secundario en el equipo. El tiempo no pasa por gusto (entre risas).

LigaPro | Emelec vs. Independiente del Valle: Dónde, cuándo y a qué hora ver la final de vuelta del campeonato nacional Leer más

- ¿Cómo está viviendo esta final?

- Es difícil porque hay un poco de ansiedad por el partido y esa ansiedad se mantiene hasta que estamos en el campo de juego. Luego ya en cancha se pasa y te enfocas. Siempre es importante en la final empezar con un resultado que te mantenga con todas las aspiraciones vivas.

- ¿El apoyo del hincha será importante en este partido?

bagui

- Con el apoyo de los hinchas es imposible no dejarlo todo en el campo de juego. Como les he dicho a los chicos, hemos jugado casi dos años sin público y estoy seguro de que con ellos ya habríamos levantado la copa sin necesidad de jugar esta final. Ellos son un jugador más en el campo de juego. Su apoyo es nuestro empuje.

- ¿Cómo ven al rival?

- Cuando llegas a la final se termina el favoritismo porque los dos han hecho su mérito. Independiente es un colectivo fuerte, por eso hay que estar predispuestos, atentos y lo más juntos posible para corregir los errores de los compañeros. Hay que estar cerca y comprometidos. Emelec también es un equipo fuerte en lo colectivo. Ellos nos conocen y nosotros también.

- ¿Ha sido duro el camino de Emelec para llegar a esta final?

- Para Emelec nunca fue fácil gana una etapa. Siempre hemos tenido campeonatos regulares y este no es la excepción. Hemos tenido muchas adversidades porque nos han expulsado jugadores y hemos tenido al VAR (siglas en inglés de Árbitro Asistente de Video) en contra, pero el equipo mostró carácter en partidos difíciles y bravos en los que nos quedamos con diez hombres en cancha. Nos hemos sobrepuesto a todos los momentos difíciles y nos hicimos fuertes.

- ¿Es importante cerrar en casa?

Emelec vs. Independiente del Valle: Pasión sin límites de los hinchas Leer más

- Claro que es importante y más porque vamos a tener el empuje del público. A los hinchas les digo que se queden tranquilos, que lo vamos a dar todo para levantar esta copa. Vamos a salir a dar el alma. Confíen como siempre lo han hecho, que nosotros lo vamos a retribuir con sacrificio.

Jonatan Bauman: "Vivo el momento con felicidad"

Jonatan Bauman, de Independiente del Valle, es el goleador del torneo nacional. API

- En su primer año en Ecuador llegó a la final...

- Estoy contento por jugar la final y porque se haya dado tan rápido. Estoy viviendo con felicidad esto. Igual, hay tranquilidad porque venimos teniendo un buen semestre (julio-diciembre) con Independiente, que es lo que nos llevó a ganar la etapa. Venimos haciendo un buen trabajo, por eso la final será pareja y linda para la gente.

- ¿Cuál fue su clave para destacar en dos equipos esta temporada?

- He pasado por varios equipos a lo largo de mi carrera y adquirí un poder de adaptación más rápido que otros jugadores. También tuve la suerte de que me han tocado grandes compañeros en Mushuc Runa y acá en Independiente, que me han ayudado a destacarme. Los argentinos me hicieron sentir como en mi casa.

- ¿Es la primera final que disputa en su carrera?

Emelec vs. Independiente del Valle: La lucha por el cetro desde el arco Leer más

- No, en Malasia me tocó jugar dos finales (2018), pero esta final la estoy tomando con mucha felicidad. Hay cosas importantes en juego e inconscientemente la cabeza empieza a trabajar y se mete en el partido, pero la experiencia que he adquirido me ayuda a manejar estas emociones. Obviamente tengo ganas de jugar, pero esa ansiedad no me da.

- ¿El plantel cómo está tomando la final?

- Estamos enfocados y no nos desviamos del objetivo grupal, que es salir campeones. Tenemos una linda y sana costumbre de ganar y esa mentalidad es positiva para nosotros. Es buena esa química que se formó porque nos empuja a ganar siempre. Esta final la vivimos con mucha responsabilidad.

- ¿Hay preocupación por caerse en este partido?

- Para nada. Escuchamos los rumores de la gente diciendo que Independiente en campeonatos anteriores no tuvo la suerte de llegar a la final, pero te puedo decir que este plantel tiene una mentalidad muy ganadora y estamos enfocados en poder dar el primer título nacional al equipo. Como venimos haciendo las cosas estamos bien, entonces tenemos que mantenernos en esa línea.

- ¿Les ha dado consejos a los jugadores jóvenes?

- La verdad es que los chicos están bien educados. Creo que al ver que tienen gente de experiencia tratan de seguirnos, de seguir por el mismo camino que venimos recorriendo. Noto que tienen los pies sobre la tierra, que no están desenfocados ni tampoco relajados. Y esto es bueno porque pueden tomar los partidos con naturalidad y pueden demostrar todo su potencial.

Se revelaron los audios del VAR de la final de ida de la LigaPro Leer más

- Emelec fue el segundo equipo menos goleado (29). ¿Será un ‘muro’ duro de doblegar?

- El equipo que esté más fino será el que marque la diferencia. Los defensores de Emelec son muy buenos, por algo están jugando la final. No es bueno solo dar un nombre porque el trabajo defensivo de los 11 es óptimo. Emelec es un gran equipo y nosotros también. El que utilice bien sus armas se llevará la copa.

- ¿Su familia vino para la final?

- Han venido a ver la final. Luego de los partidos, regresamos a Argentina para disfrutar de las vacaciones. Ellos me ayudan a tomar la semana con más naturalidad y no estoy tanto tiempo pendiente del juego, algo que a veces es contraproducente. Ojalá podamos terminar el año de la mejor manera, con la copa.