Emelec: La ténue luz del Bombillo en el reinicio de la LigaPro

Emelec y Barcelona llegan impulsados con victorias al Clásico del Astillero, el domingo. El Bombillo ganó con un “bajo rendimiento”, en cambio los Toreros “mostrando un equipo que juega bien”, según el exjugador Ricardo Armendáriz, quien vistió el uniforme de ambos clubes.

“Felizmente Emelec pudo conseguir una victoria que le da un colchón para jugar el Clásico. El Bombillo no ha jugado bien, el rendimiento no ha sido bueno. Barcelona llega con variantes en ambos frentes, en su mejor momento, en cambio el de Emelec es cortado y no encuentra circuitos”, explicó el Bocha.

El foco, dirigido por Ismael Rescalvo, no tiene un jugador en el centro del campo que se dedique netamente a la marca y “deja huecos a la hora de defender”, dificultad que tendrá que corregir contra “el Ídolo porque le pueden hacer daño”, según Armendáriz.

“Este esquema de 4-3-3 tiene dificultades y contra Barcelona debería cubrir mejor el medio con dos volantes de recuperación y no dejarlo solo a Sebastián Rodríguez. Imagínese que ayer (miércoles) no era (hubiera sido) Mushuc Runa y con Rodríguez que se iba al ataque y dejaba huecos atrás, contra Barcelona, que tiene jugadores de más peso, lo va a lastimar. Jugar con un solo recuperador es tirarse la soga al cuello”, destacó el exvolante.

Raúl Avilés, exjugador de los eléctricos y los toreros, coincidió con Armendáriz y aseguró que, pese a que en un Clásico no hay un favorito, Emelec “deberá tener un plan de juego establecido”.

“Hay mucha incertidumbre porque un día juega con unos volantes y a la siguiente semana con otros, y a la hora de defender dejan muchos huecos el centro, donde más están sufriendo. Mientras el técnico no tenga un equipo definido el jugador no tendrá estabilidad y confianza”, expresó la Turbina.

Finalmente, Avilés manifestó que la falta de conexión de los azules radicaría en que varios de los titulares llegaron este año y no han tenido partidos seguidos para alinearse a sus compañeros y a la idea táctica del técnico Rescalvo.

“Hasta siete jugadores de los titulares son nuevos y han tenido pocos partidos para acoplarse, tras eso estuvieron parados. Barcelona es diferente porque su columna se mantiene. Saben que si su compañero lo ve de alguna manera (gestos) el pase va a un lugar determinado. Esto cuenta para que todo funcione bien”, dijo el exseleccionado de Ecuador.