Emelec sonríe de cara al inicio de LigaPro

El Bombillo firmó una importante victoria previo a su arranque oficial en este 2021. El Manta FC pasó por el George Capwell y no logró hacerle daño a un Emelec, que con apenas dos partidos, ha presentado diferentes puntos favorables, de acuerdo al año anterior, y a lo que suponía iba a ser el eslabón más débil.

El 2-0 ante el Manta FC ratificó que la zaga eléctrica no es tan vulnerable como la de la temporada anterior, además que contará con más alternativas. En 2020, Emelec sufrió el bajón de rendimiento de Leandro Vega, por lo que Rescalvo tuvo siempre la dura tarea de encontrarle acompañante a Aníbal Leguizamón. Marlon Mejía fue el que terminó adueñándose del puesto.

Pero hoy, si Emelec pierde un central, tiene a Leguizamón, Mejía, Vega, Sosa, Quintero y el debutante Davor Montiel.

Algo similar sucede con la banda zurda. El año anterior alternaron Óscar Bagüí y Jackson Rodríguez, pero en este 2021 llegó Ángel Gracia, quien ha sido estelar en las dos presentaciones del Bombillo.

Con la defensa consolidada y estos nuevos nombres de experiencia, ese sector del campo no representa un problema, al menos hoy, para los azules.

Una deuda pendiente era el mediocampo, pero Dixon Arroyo ha dado indicios que está cerca a ser ese volante mixto que le funcionó mucho a Emelec a finales del 2020, que fue impreciso al inicio del año anterior.

Además, la llegada de Jefferson Orejuela potencia a Arroyo, quien ya compartió con él en su etapa en Independiente del Valle.

“Con Jefferson (Orejuela) ya nos conocemos, ya hemos jugado juntos. Fuimos compañeros en Independiente, con Sebas nos conocemos del año anterior, pero acá en Emelec puede ser titular cualquiera. Gracias a Dios está la predisposición del grupo y cualquiera puede ser titular”, dijo el volante azul, Dixon Arroyo.

El exjugador del Bombillo, Richard Borja, reconoció que en estos dos duelos el medio campo, encargado en la creación y destrucción del fútbol rival, luce más seguro.

“El año anterior no había una regularidad, los niveles eran muy irregulares. El único que estaba siempre entre las figuras era Rodríguez. Creo que Arroyo lo está haciendo bien y Orejuela está motivado”, dijo el bicampeón del Bombillo a inicios del nuevo milenio.

En la delantera, la irrupción de Jefferson Vernaza termina siendo una gran propuesta. Cuando la hinchada azul pedía a gritos otro delantero, este joven de 19 años demostró que tiene virtudes para pelearle el puesto a Facundo Barceló, quien aún no se estrena en las redes en esta, y a Alejandro Cabeza.

“Lo del chico Vernaza me agradó. Por momentos me recordó a Otilino Tenorio, por la corrida y su aspecto físico. Me parece correcto que se les dé oportunidades a los jóvenes. Sobre todo en estos tiempos de austeridad”, agregó Borja.

Puntos:

1) Los esperan hasta el debut

El Bombillo tuvo seis futbolistas que no aparecieron en este último amistoso: Luca Sosa, Silvano Estacio, Óscar Bagüí, Alhassane Bangoura, Alejandro Cabeza y Jefferson Caicedo. Y aún son duda para el debut de LigaPro.

2) Las nuevas variantes

La aparición de los juveniles del Bombillo, Jefferson Vernaza, de 19 años, y Davor Montiel, de 22 (foto), llamó la atención y dejaron un claro mensaje para Rescalvo, estamos preparados para cuando el equipo los necesite.

3) Rendimientos individuales

Jefferson Orejuela dejó una imagen poco alentadora al terminar el 2020, pero en solo dos partidos con la divisa azul, ha demostrado que tiene intactas sus condiciones para volver a ese rendimiento que lo llevó a la selección ecuatoriana.

4) Solidez defensiva y arco invicto

Aunque solo han jugado dos compromisos, Emelec no la ha pasado mal en defensa y Pedro Ortiz no ha recibido goles.