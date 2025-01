Emelec: La verdadera prueba de fuego la tendrá en este 2025

Emelec, antes con José Pileggi y ahora con César Avilés terminó último en la segunda etapa. No descendió de categoría porque hizo una primera fase “aceptable”.

Emelec se enfrenta a un 2025 lleno de retos, tanto en el ámbito deportivo como financiero. Y es que con un presente marcado por la incertidumbre, el futuro del equipo eléctrico depende de una serie de factores cruciales para evitar que termine en el descenso.

Se vienen elecciones

El primer gran desafío para el Foco será la elección de su nueva dirigencia, que se llevará a cabo el jueves 27 de febrero, cuando la primera etapa de la LigaPro ya se estará disputando.

Esto, tras la gestión de José Pileggi, quien ganó las elecciones en noviembre de 2022, pero se fue dejando un legado de frustraciones y críticas, debido a la falta de resultados y problemas financieros. Fue así que 2 de noviembre de 2024 renunció al cargo, que luego asumió el vicepresidente César Avilés.

La administración de Pileggi no solo estuvo marcada por una serie de derrotas deportivas, ya que el equipo nunca peleó por un título. Es más, durante su periodo solo disputó un torneo internacional: la Copa Sudamericana 2023, clasificación que se alcanzó en el torneo 2022, en el que Nassib Neme lideraba al club.

Además, en el periodo de Pileggi la deuda financiera de los azules aumentó a 27,6 millones de dólares. Y, para colmo, terminaron sancionados por la FIFA sin fichar hasta julio de 2025, debido a deudas económicas con el volante argentino Carlos Villalba, quien jugó en el club en 2023.

Incluso, la directiva hasta llegó a deber 3 meses de sueldos a la plantilla, razón por la cual los jugadores realizaron dos huelgas en la pasada campaña 2024, en la que tampoco ni siquiera lograron alcanzar el repechaje para la Copa Sudamericana.

Este año los socios de Emelec deberán elegir a un nuevo presidente y su equipo de trabajo para liderar el futuro del club. Esta situación financiera y deportiva exigirá a los nuevos dirigentes tomar decisiones difíciles para sanear las arcas del club y garantizar su estabilidad económica.

Así queda el equipo

Jackson Rodríguez anunció que no seguirá en Emelec. Archivo

Emelec deberá disputar la primera etapa del torneo ecuatoriano con lo que le queda en el plantel, ya que no puede fichar hasta julio de este año y cuatro jugadores ya decidieron salir, entre ellos los dos laterales izquierdos Gustavo Cortez y Jackson Rodríguez y los dos volantes Andrés Ricaurte y Cristian Erbes.

Para este año el Foco se quedó ya sin lateral izquierdo. Cortez, quien fue titular la temporada pasada, pues terminó su préstamo y regresó a Independiente del Valle. En tanto que Rodríguez, que fue suplente, decidió buscar otro club.

Además, Erbes y Ricaurte no renovaron su contrato. Aunque ambos no eran habituales, representaban una opción para dar descanso a Marcelo Meli, Ronny Borja y Elkin Muñoz, debido a la falta de jugadores, ya que Emelec no pudo reforzarse la pasada campaña por la penalización.

Con ese panorama, la cantera de Emelec tendrá un rol protagónico en este 2025. Los jóvenes deberán dar un paso al frente para asumir la responsabilidad de sostener al equipo. Desde la defensa hasta la delantera, los canteranos podrían ser la clave para mantener la competitividad. Y ya hubo una muestra de ello.

Por la sanción, en julio de 2024, el Foco ascendió a 7 juveniles: Luylli Perlaza, Elías Lugo, Kevin Mina, Jéremy Gonzaga, Jeremi Valverde, Ronaldo Arroyo y Elkin Muñoz, pero solo este último dio la talla y se mantuvo en el plantel principal del equipo.

Puro torneo local

Con todas estas dificultades, Emelec no puede permitirse bajar los brazos. De acuerdo con el cronograma, el equipo participará en dos competiciones en 2025: LigaPro y Copa Ecuador, aunque sin la opción de fichar jugadores, el cuerpo técnico liderado aún por Leonel Álvarez deberá poner su confianza en los futbolistas de la casa.

Dicho el 2025 será un año de grandes desafíos para el Bombillo. Con la nueva dirigencia, la necesidad de reducir una deuda millonaria y la imposibilidad de fichar jugadores hasta mitad de año, el club deberá buscar soluciones para mantenerse competitivo. La esperanza está puesta en los jóvenes, quienes serán la base para el futuro del equipo.

