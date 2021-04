Primer tiempo: Olmedo y Emelec igualan 1-1 en Riobamba

El Bombillo visitó el estadio Fernando Guerrero con la obligación de sumar tras caer de local ante 9 de Octubre. Olmedo, que no había sumado victorias y no había anotado en lo que va del torneo, recibió a los azules y no fue un fácil anfitrión.

Sergio Agüero, descartado para jugar en el Arsenal Leer más

Aunque los eléctricos tenían mayor presión por buscar la victoria, Olmedo fue el que obtuvo protagonismo en los primeros minutos. Cerró circuitos de juego de los eléctricos y apelaron al pelotazo largo esperando algún error en la zaga azul.

Con una cancha compleja en la que la pelota circulaba con dificultad, Olmedo logró a los 15 minutos probar un tiro de media distancia que pasó saludando cerca y sería una advertencia.

Los locales no iban a aflojar y a los tres minutos iban a romper con la estadística negativa de no marcar en el torneo. Error en la salida de Emelec, circuito de pases entre hombres de Olmedo en carriles interiores, pase filtrado a Jaime Ayoví, quien remató cruzado imposible para Pedro Ortiz y el marcador se abrió en Riobamba.

Pero, para fortuna de los eléctricos, no pasaron ni 10 minutos y encontraron equiparar las acciones. Centro desde la izquierda de Ángel Gracia, roza de testa Arroyo y Leguizamón llega como delantero para empujarla. El 1-1 dejaba respirar a los hermanos Rescalvo, que se abrazaron frenéticos tras el tanto.

Xavi Hernández hace méritos para que lo vean de otros países Leer más

Aunque el duelo se equiparó en el marcador y en el campo, las opciones no sobraban y había pocas emociones. En el 37, Romario Caicedo intentó un disparo desde fuera del área, pero pasó saludando el vertical derecho de José Gabriel Cevallos.