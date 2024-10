Emelec: los números de Leonel Álvarez son minimizados por exfiguras del equipo

Luego del empate 0-0 ante Aucas el pasado domingo 6 de octubre en el estadio Capwell por la fecha 9 de LigaPro, el técnico Leonel Álvarez expuso los números en relación al rival para demostrar la superioridad en cancha y argumentar que solo faltó el gol.

Esto fue cuestionado por el exentrenador y exjugador del Bombillo Carlos Torres Garcés, quien puntualizó que “no son situaciones reales de peligro”, las que señala Álvarez de las 5 que fueron dirigidas a la portería contrincante.

“El asunto no pasa por los números, pasa porque no están jugando bien. No atacan con nada. Hace 30 años que no lo veía tan insignificante como ahora”, dijo Garcés a EXPRESO.

El exfutbolista aseveró que “lo que dice él (Leonel Álvarez) es subjetivo porque tampoco es que hayan tenido muchísimas oportunidades y no la hayan aprovechado”, y añadió que “la mayoría de esos centros fueron rechazados por la defensa” y que además “el rival también le cedió la cancha”.

Emelec busca salvar la mala temporada 2024 con la clasificación a la Copa Sudamericana 2025. Tomada de @CSEmelec

Al respecto de la posesión de pelota (64 %), el Palillo, como también es conocido, manifestó: “si no hace daño no sirve de nada. No es un dominio objetivo, es un dominio subjetivo. Con todo el respeto para Álvarez, no es por eso que no ganó el partido”.

Finalmente, el experimentado entrenador ecuatoriano afirmó que a Emelec “no se le ve una luz al final del túnel” en relación a mostrar una mejoría. “Con el respeto de todos, pero gracias a Dios hay otros equipos malos, si no fuera peor. De 16 al menos 10 son mediocres”, expresó.

El exportero eléctrico Esteban Dreer coincide en que al combinado azul “le cuesta un montón tener un juego colectivo” y que “tirar centros por tirar ahí no es el camino”.

“Emelec no juega a nada, lo respeto a Álvarez, pero haz competir al equipo y gana de alguna manera”, respondió Dreer luego de las declaraciones del técnico en rueda de prensa.

Por su parte, Álvarez reconoció que “ha faltado eficacia” y que pese a buscar el gol hubo generación en ofensiva” para concretar con tranquilidad.

Leonel Álvarez en el partido de Emelec frente a Aucas (0-0) Miguel Canales / Expreso

“En los dos últimos partidos hemos generado muchas ocasiones de gol y no hemos tenido esa eficacia que tuvimos antes. Existen cosas muy buenas para destacar y otras que hay que mejorar”, afirmó el colombiano.

El portero de Aucas solo despejó dos remates al arco

Ante Aucas, el Bombillo exigió al guardameta Edson Reséndez en dos oportunidades. Una al minuto 20, luego de un disparo con pierna derecha de Maicon Solís que fue enviada al córner. Y la otra al 83’, tras una incursión por el centro del área de Washington Corozo, quien de primera remató potente a un costado, pero fue despejada a un costado por el portero.

