Emelec: El misterioso caso de José Francisco Cevallos

José Francisco Cevallos es un futbolista que, con el paso de los años, desde su debut en 2011, ha dado gala de su riqueza técnica y su capacidad en el campo. Emelec lo fichó la temporada pasada y se hizo con sus derechos deportivos hasta el 2023.

Pero Cevallos está dentro de un profundo enigma de los futboleros y seguidores azules: sus estadísticas ponderan su trabajo, pero luego hay rendimientos que no lo hacen lucir, situación que, según los expertos con los que conversó EXPRESO, responde a su irregularidad en el once titular y cambios de posiciones que lo han conducido hacia una confusión en su juego. En el duelo contra Liga de Quito, fue uno de los elementos más criticados por su escasa aparición.

Ricardo Armendáriz, en su época un volante muy fino, habló de lo que sucede con Cevallos y sí le envía un mensaje directo a mejorar en ciertos aspectos.

“El partido contra Liga de Quito casi no entró en juego, pero tampoco tuvo apoyo de los jugadores que están por las bandas. Ni Rojas ni Carabalí jugaron bien y no se asociaron con él, pero ante eso hay que revelarse y tratar de ser más participativo. Activarse con Barceló, quien vive un gran momento, y eso nunca hubo”, empezó explicando el ex 10 azul.

No le puede ir bien porque no tiene continuidad y la poca que tiene lo ponen en otro lugar. La continuidad en la titularidad hace que tu nivel suba, pero también deben rodearte bien. Raúl Avilés, exjugador de Emelec.

El Bocha señala su posición en el campo y los problemas que muestra cuando está más cerca del arco que de los volantes.

“A Pancho le cuesta moverse en espacios cortos, él destaca en espacios más amplios y con mejor panorama, como lanzador. Cuando recibe de espaldas luce incómodo, pero si el DT le pide eso, él tiene que mejorar eso. Además de encarar, presentarse al juego y crear jugadas. Tuvo un rendimiento escaso ante Liga y su salida fue justa. Debe mejorar”, agregó.

Pero otorgando otra lectura al análisis, Raúl Avilés, excampeón con el Bombillo, defiende las virtudes de Cevallos y culpa directamente al entrenador azul, Ismael Rescalvo.

Cevallos podría ser titular, pero debe quedarse más activo con el balón y no pasar de desapercibido. Pero no puede ser que sirva solo para los segundos tiempos. Tiene grandes condiciones. Ricardo Armendáriz, exjugador de Emelec

“José Francisco es un gran jugador, que crea diferencias en Emelec, su fútbol es sencillo, de primer toque, pero me causa asombro que a veces el DT lo manda al choque y eso le ha quitado continuidad a su juego”, comenzó explicando.

“Lo han puesto detrás del delantero, chateando con el delantero, de 5, de 10, y no tiene regularidad. Además que su entorno no lo ayuda, hay que rodearlo bien, pero el problema de Rescalvo es que no le da continuidad, prefiere los correlones y Cevallos es un jugador que piensa”, concluyó.