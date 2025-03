Jorge Guzmán aclara situación de Emelec y su inscripción en el Ministerio del Deporte

Sin resultados y sin goles marcha Emelec en la LigaPro, además de un nuevo directorio que aún no ha sido inscrito en el Ministerio del Deporte. Sin embargo, el presidente electo el pasado jueves 27 de febrero, Jorge Guzmán salió a aclarar la situación por medio de su cuenta personal de la red social X.

Lea también: LigaPro: Emelec vive la peor racha de su historia, no gana y no anota ¿Desde cuándo?

Fecha 4 de LigaPro: Estos son los partidos que serán transmitidos por TV abierta Leer más

"Me he mantenido en silencio en estos días, pero no quiere decir que no estemos trabajando. Ya les voy contando por aquí en qué estamos y qué hemos hecho. Excelente día", escribió el dirigente que desde su oficialización de parte del Tribunal Electoral asumió como primer dirigente del conjunto eléctrico.

Y es que, la situación sigue siendo adversa en el Bombillo, tan solo tiene un punto (empató 0-0 contra Macará en el estadio Capwell) en tres partidos jugados y es el único club que hasta el momento no puede anotar en el campeonato ecuatoriano. Por esta razón, la incertidumbre persiste la hinchada azul.

Jorge Célico evidenció el malestar luego de fallar el penal de Emelec contra Macará Miguel Canales / Expreso

¿A qué equipo enfrentará Emelec en la fecha 4 de LigaPro?

Así marcha la actualidad de Emelec, en medio de la crisis económica y deportiva, al igual que las dudas por la gestión que de Guzmán, quien hasta ahora es reconocido en la cartera de Estado. Con esta realidad el plantel de jugadores y cuerpo técnico prepara el partido del domingo 9 de marzo contra Vinotinto, en el estadio Olímpico Atahualpa.

Me he mantenido en silencio en estos días, pero no quiere decir que no estemos trabajando.



Ya les voy contando por aquí en qué estamos y qué hemos hecho.



Excelente día. — Jorge Guzman (@Jorgeguzman_ofi) March 7, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!