Emelec se ilusiona con la segunda etapa

Emelec es décimo en la tabla de posiciones y suma apenas 13 puntos en 13 jornadas disputadas. A pesar de estos números poco alentadores, en la casa azul son optimistas de cara a la segunda etapa. Tanto el presidente del Bombillo, Nassib Neme, como el entrenador, Ismael Rescalvo, creen que su equipo está tomando forma y que el verdadero Emelec que preparan se observará en la segunda etapa.

“En líneas generales fuimos mejor que el rival (Liga de Quito), no es que lo diga yo, sino el juego que mostramos por el domino y las ocasiones de peligro que generó el equipo. Venimos con una línea de juego en los últimos partidos que nos deja satisfechos, pero con el pensamiento de tener que evolucionar y crecer. La falta de fortuna y acierto nos privaron de sumar estos tres puntos”, explicó el DT azul tras el duelo contra los albos.

Además, el español reconoce que “el equipo viene jugando bien, en los últimos partidos hemos hecho bien las cosas. El equipo está muy fuerte, porque cuando vemos los partidos nos damos cuenta que superamos a los rivales. Hemos sido superiores a dos de los equipos que pelean la etapa, eso habla de nuestra mejoría”.

Tengo sobrados motivos para estar optimista de que falta muy poco para encontrar el funcionamiento y los resultados. Nassib Neme, presidente de Emelec.

Neme también cree en una mejor versión de este Emelec 2020 y explicó que “lo que vi de Emelec con Independiente y Olmedo más lo exhibido ocasionalmente ante Liga sigue mostrando crecimiento en el juego y solución de los problemas ocurridos en los partidos previos. Tengo sobrados motivos para estar optimista de que falta muy poco para encontrar el funcionamiento acompañado de resultados”, sostuvo el dirigente.

Por último explicó la evolución que le ha observado al cuadro millonario. “También se evidenció mucho mejor condición física del equipo. Creo que vamos a llegar a la segunda etapa en un nivel muy destacable. Tengo fe, el equipo jugó sus últimos dos encuentros a mejor nivel, con más despliegue físico, disciplinado, ordenado y muy ofensivo”, agregó.

Pero aunque físicamente parece que este equipo ha evolucionado, EXPRESO conversó con el especialista en este aspecto, Duffer Alman, y explicó que para soñar con la siguiente etapa tiene que estar en óptimas condiciones.

Hay que seguir insistiendo con la idea. Estoy seguro que el fútbol le devolverá al equipo todo lo que le está entregando al juego. Ismael Rescalvo, entrenador de Emelec.

“Futbolísticamente me parece que viene en alza Emelec. Rescalvo ha encontrado un once ideal que ha repetido en los últimos juegos y se vienen entendiendo, pero ese buen trabajo de Emelec de intensidad y mucha potencia en ciertos pasajes debe ser más regular”, detalló Alman.

“Se viene la Sudamericana para los azules y el estado físico debe no solo haber evolucionado, sino encontrarse en su punto más óptimo. Creo que veremos un mejor Emelec en la segunda etapa, pero no deben confiarse porque no tienen margen de error”, agregó.

El Bombillo debe jugar sus últimas dos jornadas de LigaPro contra Deportivo Cuenca y Universidad Católica. Mientras que vuelva a la Sudamericana el 27 de octubre.