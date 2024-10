Emelec y su futuro: jugadores desconocen que tendrían nuevo presidente

Los jugadores de Emelec sienten incertidumbre, ya que oficialmente no se les ha anunciado que José Pileggi ha renunciado a la presidencia del Bombillo y que su lugar será ocupado por el actual vicepresidente, César Avilés.

Luego de la práctica del miércoles 30 de octubre de 2024, realizada en el polideportivo de los Samanes, ubicado en el norte de Guayaquil, Cristian Erbes, quien se retiraba del complejo en compañía de Marcelo Meli, lo confirmó.

“Oficialmente no nos han dicho nada, no nos han comunicado que tenemos nuevo presidente”, reveló el volante de los azules, e inmediatamente agregó: “no puedo decir nada más”, mientras subía la luna de su vehículo y se marchaba.

Emelec y el futuro incierto

Uno de los líderes de los azules, quien pidió que no se exponga su identidad, manifestó al salir del polideportivo que, para ellos, el presidente sigue siendo José Pileggi, a pesar de que ya no recuerdan su apariencia, ya que no se ha presentado ante los jugadores en más de un mes.

“Nosotros solo sabemos lo que se ha filtrado por redes sociales, pero oficialmente no nos han comunicado ningún cambio de presidente. Ni siquiera a los capitanes les han dicho nada”, declaró el jugador.

Además, reveló que la visita del actual vicepresidente del club, César Avilés, fue únicamente para saludarlos y darles apoyo para el partido contra Liga de Quito, programado para el domingo 3 de noviembre de 2024, al igual que lo hacen a diario varios directivos del club.

César Avilés mantuvo una conversación con el técnico Leonel Álvarez. Freddy Rodriguez

“Hoy (miércoles 30 de octubre de 2024) vino Carlos Puga (séptimo vocal del club) y César Avilés, solo nos saludamos. Los directivos suelen venir a saludarnos”, acotó.

Sin embargo, aseguró que después del enfrentamiento contra Liga de Quito presionarán para conocer si se producirán cambios en la actual directiva.

