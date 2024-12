Emelec: El día que José Pileggi no reconoció a una figura de Emelec

Fernando León se ríe cuando se acuerda que José Pileggi no sabía que era jugador.

Luis Fernando León, uno de los pilares de Emelec, reveló una divertida anécdota sobre su llegada al club.

El zaguero de Emelec, en una entrevista para el programa Zappiners de Zapping Sport, contó con una sonrisa contagiante que una de las primeras sorpresas que tuvo fue que el presidente de Emelec, José Pileggi, no lo conocía.

Así fue lo que pasó

"Yo entro al camerino a cambiarme y comienzan a llamar a los jugadores para el protocolo de salida. Estaba en mi casillero con mi teléfono cuando veo que entra el presidente. Por educación, me paro, lo saludo y me dice: '¿Quién eres tú?'. ¡Me quedé sorprendido!", relató el defensa.

Ahora lo cuenta con risa

León continuó diciendo que el presidente y las personas que lo acompañaban no lo reconocían. "Una de ellas me señaló y le dijo: 'Él es Fernando León'. Pero lo mejor fue cuando Pileggi me respondió: 'Era para ver si estabas atento'".

El jugador también recordó otra anécdota sobre Pileggi, quien en una ocasión, durante una reunión, se dirigió a uno de sus compañeros que estaba preparando la comida y le dijo: "Oye, apúrate que tengo hambre... tú tienes pinta de cocinero".

Ante la sorpresa de todos, el compañero respondió que era jugador, a lo que Pileggi replicó: "Sí, es verdad, porque tienes cara de que todo se te quema, hasta el agua".

Aunque José Pileggi ya no es el presidente de Emelec, estas anécdotas han quedado como divertidas anécdotas en el recuerdo de León y de los aficionados eléctricos.

