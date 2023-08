Emelec, con el tiempo en contra

Aún no es Halloween y Emelec atraviesa un momento de terror. Los millonarios no dan pie con bola en la segunda etapa del torneo nacional y si no se ponen pilas podrían bajar a zona de descenso.

Tras el empate sin goles que obtuvieron el 17 de agosto frente a Técnico Universitario, en la tercera fecha de la LigaPro, los azules dejaron preocupados a la hinchada.

No solo por el pobre nivel de juego mostrado, sino por el calendario complicado (ver gráfico) que se les viene.

“Veo a un equipo sin alma. Hace falta un creativo en el medio campo. Si no fuera por los defensas y el arquero, hace rato estaríamos en zona de Serie B”, comentó Paolo Zambrano, hincha millonario.

Para Jaime Parrales, la directiva azul debe tomar cartas en el asunto y hacer que los jugadores se comprometan a, por lo menos, salvar la categoría.

“No puede ser que Emelec esté en las últimas posiciones. En este rato ya no se pueden hacer más contrataciones y lo único que queda es confiar en lo que se tiene”, expresó el hincha.

Luego del empate frente al Rodillo Rojo (el tercer resultado sin goles al hilo que suman en la LigaPro), el golero Pedro Ortiz reconoció que el principal problema que atraviesa el Foco radica en la falta de contundencia.

“Hoy nosotros seguimos sufriendo por la falta de gol, llegamos pero no concretamos”, expresó Ortiz.

Aníbal Leguizamón, por su parte, también se refirió al mal momento que viven en Emelec. “En estos cuatro años es la primera vez que estoy en esta situación desagradable, pero vamos a trabajar para darle una alegría a la gente que nos apoya”, dijo el argentino.