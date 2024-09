Eliminatorias 2026 | Édison Méndez: "Contra Perú y de local no podemos perder"

De los encuentros ante Perú, tiene guardados recuerdos de una visita en 2001, cuando el triunfo dejó a la Tri muy cerca de la clasificación mundialista que concretaría más tarde. Aquel día, Édison Méndez pudo anotar el empate para que luego Agustín Delgado pusiera el 2-1, pero fue un encuentro tan ‘caliente’ que él acabó expulsado. En una distendida charla con EXPRESO, Kinito revive la rivalidad con los peruanos y analiza la actualidad de la selección y los objetivos con Sebastián Beccacece al frente.

¿Cómo recuerda los partidos ante Perú?

Esos Perú frente a Ecuador siempre van a ser una batalla de esas tremendas, cuando nosotros nos preparamos para estos juegos sabemos que no podemos perder. Por eso nos dolió tanto cuando nos ganó en la época de Gustavo Quinteros, o cuando nos derrotaron en las anteriores eliminatorias.

¿Qué partido se le viene a la mente?

El tercer partido mío como titular en la selección lo juego contra Perú. Ese día, año 2001, ganamos con el gol mío y el del Tin Delgado, hubo más guerra que cuando se juntaron Huaquillas con el Cenepa o no sé qué de la guerra.

Nos pegaron, al bus lo incendiaron, llegó al camerino y estaban rotos los vidrios, uff… Nosotros sabíamos que era una guerra, nunca había visto un partido de fútbol que tenga tanta tensión extrafutbolística como el de ese día. Recuerdo que el Bolillo Gómez no aguantó la presión. Un tipo que había estado en Mundiales se terminó desmayando y Aguinaga tuvo que dirigir.

Édison Méndez calificó de "batallas" a los encuentros ante Perú. ARCHIVO / EXPRESO

Un partido que históricamente ha tenido estilos diferentes. ¿Cómo lo describiría?

Pienso que Perú tácticamente y técnicamente es muchísimo mejor. Nosotros somos fuertes en el colectivo, pero el peruano siempre tuvo nombres como el Chemo del Solar, Chori Palacios, tuvo a Solano, Farfán. Ese estilo, el ser buenos con el balón.

¿Y el de ahora, que quizás no tiene nombres como esos?

Creo que con la llegada de Fossati, con su fortaleza mental, ese Perú va a ser muy distinto, no importa que esté mal en la tabla de eliminatorias, uno se imagina un Perú quizás más motivado. Incluso también desde lo táctico va a ser más difícil para Ecuador, porque Fossati trabaja muy bien, sus equipos siempre imprimen respeto y orden. Y ojo con la pelota parada, que es fortaleza de este entrenador. Vamos a encontrar un Perú totalmente diferente.

¿Y Ecuador? ¿Cree que cambiará con el nuevo entrenador?

Con la llegada de Beccacece el grupo no ha cambiado nada, más bien se sigue manteniendo la misma base que tenía y por ahí se ha incorporado a un par de jugadores, pero se mantiene un grupo, yo veo muy fuerte a Ecuador. Creo que, anímicamente, le va a fortalecer muchísimo la llegada de este cuerpo técnico y ojalá pues en este partido de confirmación lo puedan hacer bastante bien.

¿El perfil de un argentino le viene bien a Ecuador? Félix Sánchez nunca conectó.

El argentino se adapta mejor al futbolista ecuatoriano, porque acá sí se necesita eso también, un entrenador que sea más cercano. Sabemos que el europeo, por su historia, tradición, por su cultura, es un poquito más frío.

Nosotros estamos más adaptados al colombiano, al argentino, a esos que te dan mucho cariño, incluso que te puedan abrazar. Yo creo que Beccacece nos viene bien, es muy cercano al jugador, un tipo que se le ve en su rostro que está feliz de estar en Ecuador.

¿Qué piensa cuando se dice que esta es la mejor generación de jugadores de la Tri?

El camino fue abierto por los Antonio Valencia, por los Ulises de la Cruz, por los Méndez. Yo creo que el fruto de eso es parte de lo que se está viviendo hoy. Ni nuestra generación fue la mejor, ni la de hoy lo es, porque es un paso a paso.

¿Cuál sería entonces el siguiente objetivo con la Tri?

No veo difícil clasificar al Mundial, lo que sí me fijaría es en cómo llegaremos al Mundial. Como entrenador me preocuparía por cómo voy a llegar con mi selección para poder clasificar a unos cuartos de final, cómo llegar a una semifinal. Yo prepararía al equipo para estar en las mejores condiciones hacia la próxima Copa del Mundo y creo que con la camada actual de jugadores, Ecuador tranquilamente lo puede lograr.

