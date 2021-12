Efrén Mera seguirá su carrera en Deportivo Cuenca. A sus 36 años, el mediocampista ofensivo abandona Independiente del Valle después de ganar la Copa Sudamericana 2019 y la LigaPro 2021.

El futbolista mantense se mostró muy agradecido con el club que le dio la posibilidad de jugar los últimos cinco años. Mediante una carta, publicada en sus redes sociales, él se despidió del rayado.

"Hoy, después de cinco años, gracias a Dios, llenos de muchas alegrías, aprendizajes y experiencias, me despido de una maravillosa institución en la cual pude vivir, sin lugar a dudas, por ahora, la mejor etapa de mi carrera futbolística", inició Mera.

"Mi familia y yo agradecemos a todas y cada una de las personas, sin excepción, que conforman la familia de Independiente del Valle, gracias por la apertura de siempre, me quedo con la calidad de las personas que integran el club.. Fue un honor levantar los dos trofeos más importantes en su corto pero importante historia. "Me entregué al máximo y no di una pelota por perdida", agregó.

Mera, sin embargo, dejó la puerta abierta. "Considero que éste no es un adiós, sino un hasta luego. Les deseo lo mejor a todos, que Dios siempre bendiga sus vidas, los llevamos en nuestros corazones y auguramos éxitos en todo a la gran institución", concluyó.

Mera fue clave en los dos títulos del rayado, ya que no solo aportaba dentro de la cancha. Afuera era, junto a Cristian Pellereno, el ejemplo a seguir de cómo llevar una carrera deportiva.