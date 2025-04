Edison Pilataxi rechazó homenaje de LigaPro: “Querían hacer un show”

Edison Pilataxi perdió un ojo por el impacto de una bala de goma mientras celebraba un gol de Liga de Quito. Quince días después, el joven enfrenta una mezcla de gratitud y decepción: agradece el respaldo constante de la ‘U’, pero cuestiona la actitud de LigaPro.

Pilataxi asegura que desde LigaPro le ofrecieron una prótesis ocular, pero con la condición de que viaje a Guayaquil para recibir un homenaje en un partido de la ‘U’, algo que decidió rechazar.

“Liga de Quito me contactó al siguiente día del suceso y desde ahí me están apoyando completamente. Sin embargo, de LigaPro simplemente me dijeron que si quiero ponerme la prótesis tenía que viajar a Guayaquil y eso para mí no es fácil. Ellos querían eso la semana pasada. Querían que vayamos al estadio en Quito y yo no puedo viajar, el doctor no me deja. Ellos querían un show”, declaró Pilataxi a EXPRESO.

Esta versión fue parcialmente confirmada por Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, quien publicó en redes sociales que se envió una carta a Edison y su hermano, Ángel Humberto. Sin embargo, según los afectados, nunca la recibieron.

La carta, según fuentes de EXPRESO, explicaba que el control del orden en los estadios es responsabilidad de la Policía Nacional y anunciaba la creación de un Comité de Gobernanza para evitar futuras tragedias similares.

LIGA DE QUITO CUBRE LA PRÓTESIS

Isaac Álvarez, presidente de Liga Deportiva Universitaria, confirmó que la institución ha estado en contacto con Edison desde el primer momento y que cubrirán todos los gastos de la prótesis ocular.

El lunes 14 de abril, Edison asistió a su primera evaluación médica en Cuenca para comenzar el proceso de elaboración del implante.

“No queremos polemizar, pero LigaPro debe actuar con mayor rapidez. No puede ser que un hincha termine viviendo una situación tan dolorosa”, expresó Álvarez.

Además, Liga está financiando los servicios de un estudio jurídico que representa a Edison en la investigación abierta por la Fiscalía. El joven ya rindió su versión y las acciones legales continúan.

“Debe haber responsables. Existen protocolos de seguridad que no se respetaron, y las respuestas tardías ahuyentan a los hinchas”, concluyó Álvarez.

