En Argentina, Ecuador y en el mundo del fútbol hay tristeza. A poco menos de un año de su retiro, el exentrenador de la selección 'gaucha' de fútbol, Edgardo Bauza, sufre de un Alzheimer "muy avanzado". Así lo reveló este 19 de mayo de 2022, su compatriota el periodista deportivo, Juan Manuel Pons.

El también relator precisó en una entrevista con Cielo Sports, que el 'Patón', como llaman cariñosamente al DT, "tiene muy avanzado el Alzheimer y hoy está complicado". Además detalló que "le empezó a agarrar después de la Copa Argentina" que ganó con Rosario Central en el año 2018.

Según el Bambino Pons, el bicampeón de la Copa Libertadores "vive en Quito y un poco en Rosario. Se confunde los colores y hasta el orden de las comidas" y añadió: Le pregunté al hijo si él lo sufre y me dijo que no, lo que pasa es que no se da cuenta", de las situaciones.

Bauza, campeón de América con San Lorenzo y con Liga de Quito, anunció su retiro como profesional a fines del 2021 y, en ese momento, su hijo publicó una carta firmada por el "Patón" en la que explicaba que los motivos de su retiro se relacionaban a su salud.

"Los motivos de mi decisión responden estrictamente a razones de salud. Entendí y acepté que, para mi propio bienestar y para el de mi familia, debía apartarme del trabajo que me apasiona y con el que conviví durante tantos años, luego de mi etapa de futbolista”, expresó el Patón en dicha carta.