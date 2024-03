La edad legal en Estados Unidos es 21 años: ¿Cómo entró Kendry a un night club?

Este 25 de marzo de 2024 se filtró un controvertido video que muestra a tres jugadores de la selección ecuatoriana, Kendry Páez (16 años), Gonzalo Plata (23) y Robert Arboleda (32), en lo que sería un club nocturno y durante la estancia de la Tri en Nueva Jersey.

En las imágenes, se puede ver a Arboleda con un fajo de billetes junto a una bailarina, actividad que presuntamente ocurrió el viernes 22 de marzo, día libre concedido a los jugadores. Sobre esto, el mismo Arboleda ha sido el único que ha usado sus redes sociales para pronunciarse. "Desde ahora en mis días libres, me dedicaré a leer la Biblia, ya que parece que ni siquiera divertirse es permitido", escribió en sus historias.

¿LOS JUGADORES SERÁN SANCIONADOS?

Aunque la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) aún no se ha pronunciado al respecto, el Código de Ética de la institución establece normas de conducta para sus miembros, incluyendo jugadores. El Artículo 16 enfatiza en la necesidad de actuar con dignidad y ética, evitando cualquier actividad que pueda ser interpretada como inapropiada. Las sanciones incluyen multas mínimas de 1.000 dólares y la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol por un máximo de dos años. Además, el Artículo 34 subraya la importancia de respetar la integridad y dignidad de los demás, imponiendo sanciones similares en caso de incumplimiento.

¿KENDRY PODÍA ENTRAR A UN CLUB NOCTURNO?

La teoría y la ley dicen que no. En Estados Unidos, la mayoría de edad difiere de la de muchos países latinoamericanos. Aunque un joven de 18 años se considera adulto en Estados Unidos, no todas las actividades están disponibles para ellos. Por ejemplo, consumir bebidas alcohólicas y frecuentar sitios en los que las vendan (discotecas, casinos, clubes nocturnos) no está permitido hasta los 21 años.

Para entrar a un lugar donde se vende alcohol en Estados Unidos, se exige tener 21 años. Los vigilantes de la entrada pedirán la ID (Identity Card): pasaporte, credencial, carnet de identidad… Cualquier documento oficial de su país mostrando su identidad completa.

¿Cómo entró Kendry? La respuesta queda en el aire, ya que solo suma 16 años.

ARBOLEDA Y PLATA CON ANTECEDENTES

Arboleda, antes del partido contra Argentina en Quito, en las Eliminatorias para Rusia 2018, abandonó la concentración y se fue de fiesta. Mientras que Plata tuvo problemas con la justicia española tras estrellar su auto en estado etílico.

PENAS PARA MENORES EN POSESIÓN DE ALCOHOL EN ESTADOS UNIDOS

Las penas para menores en posesión de alcohol o drogas varían según la jurisdicción y circunstancias del delito. Estos son algunos castigos frecuentes:

Multas.

Servicio comunitario.

Cursos educativos obligatorios sobre consumo de alcohol y asesoramiento sobre el consumo de sustancias.

Suspensión de licencia de conducir.

Libertad condicional.

Pena de prisión.

