Ecuatoriano Diego Hidalgo llega a Wimbledon en su mejor momento

El tenista ecuatoriano Diego Hidalgo debuta este jueves 4 de julio en los dobles del tercer Grand Slam de temporada, Wimbledon, y se ilusiona con una gran participación, tras alcanzar su primera final del ATP Tour, el último fin de semana en Mallorca, haciendo dupla con el chileno Alejandro Tabilo.

Pese a haber caído en el duelo decisivo, al guayaquileño de 31 años le permitió escalar hasta su mejor ranking ATP en dobles (#61), ubicación que le dará mayores posibilidades de jugar otros Grand Slam y ATP de manera directa.

“Llego muy contento; es lindo estar aquí, en Wimbledon, el torneo con más historia en el tenis, y que te anteceda un resultado como el que tuve. Estoy listo para jugar”, indicó ayer el zurdo a EXPRESO, tras el último entrenamiento para su debut en Wimbledon, torneo en el que tuvo su primera participación en este tipo de eventos en 2022, cuando alcanzó la segunda ronda junto al colombiano Cristian Rodríguez.

“Esa vez la participación fue un poco inesperada; no habíamos entrado al comienzo, pero se bajaron algunos jugadores y accedimos; así pude jugar mi primer Grand Slam y ganar un partido. Wimbledon siempre me va a traer buenos recuerdos, así que por ese lado tengo ese sentir de disfrutarlo más que quizás otros torneos. Eso sin contar que vengo jugando bien en césped los dos últimos torneos... me da mucha confianza”, añadió.

Para este año, los rivales de la dupla sudamericana, este jueves, serán los austriacos Sebastian Ofner y Sam Weissborn.

Antes de llegar a Europa a jugar en Mallorca y Wimbledon, Diego entrenó casi dos semanas en una cancha de césped artificial de un amigo en Guayaquil.

“Por suerte jugué un Challenger 125 en Surbiton, donde llegamos a la final y después fui a Guayaquil a entrenar en césped artificial, así que por ese lado sabía un poco la diferencia y todo, pero al final fue muy parecido; fue mucho más parecido que entrenar en cemento”, acotó.

Si bien en los últimos años Diego hizo pareja en el circuito con Cristian Rodríguez, desde mayo ambos tomaron rumbos distintos, por lo que ahora está tratando de conseguir un ‘partner’ fijo para el tour de dobles; hasta que eso suceda jugará los torneos que coincida en el calendario con Tabilo, quien en singles es #19 del mundo.

Logros profesionales y deportivos

Diego (d) junto a su actual dupla, el tenista chileno Alejandro Tabilo, tras vicecampeonar en Mallorca. Cortesía

Hidalgo, formado en el Guayaquil Tenis Club, se destacó desde su etapa juvenil. Integró las selecciones de Ecuador sub-14 y sub-16, mientras que a nivel ITF Junior llegó a ser # 16 del mundo, por lo que jugó Wimbledon Jr en singles, y enfrentó a Dominic Thiem en 2011.

Tras un breve intento de competir en el tour profesional, Diego hizo una pausa y fue a estudiar a Estados Unidos, donde se graduó en Telecomunicaciones y formó parte del equipo Gators de la Universidad de la Florida, cuyo entrenador era Bryan Shelton. Ahí fue #6 en singles y #1 en la liga universitaria.

Ya con el título en Telecomunicaciones, Hidalgo volvió al circuito profesional desde el 2021 dedicándose enteramente al dobles, donde ganó 11 torneos Challengers y fue finalista (subcampeón) en 18, uno de esos el ATP 250 de Mallorca.

