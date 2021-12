El lunes 27 y martes 28 de diciembre se desarrolló el mundial de Jiu Jitsu Brasileño de la liga rusa ‘Absolute Championship of Brazilian Jiu-Jitsu’. Aunque no es es la cita ecuménica de la Federación Internacional (IBJJF), reúne a grandes atletas y tiene un gran nivel competitivo.

La ecuatoriana Daniela Vallejo, viajó hasta Moscú para representar a Ecuador en esta competición, y logró ubicarse en lo más alto del podio en las modalidades con y sin kimono. La jiujitsera llegó a Rusia en búsqueda de su sueño, el 23 de diciembre, previo a las festividades de navidad y tiene previsto regresar al país el 1 de enero del 2022.

EXPRESO conversó con la campeona mundial y pudo conocer todos los detalles de lo que necesitó para proclamarse como la mejor en dos ocasiones.

En la modalidad con kimono, Daniela fue campeona de la categoría femenina adulto hasta 60 kg, luego de ganar y dominar los dos primeros combates que la clasificaron a la final en donde se impuso por un marcador de 2-0. En el absoluto, donde participan todas las atletas del mismo rango pero sin división por peso, se quedó con la medalla de plata, después de conseguir la victoria en 4 luchas y perder la final.

En el segundo día de competencia, en la modalidad sin kimono o NOGI, Vallejo repitió su brillante actuación y pudo coronarse por segunda vez campeona mundial, esta vez en el peso libre. La atleta ecuatoriana se hizo camino a la final, ganando dos combates, y en la lucha que definiría a la ganadora, fue amplia dominadora en el marcador con 8-0, sin embargo, faltando un minuto, su oponente atacó con una 'americana de tobillo', técnica que no es legal en el rango de cinturón violeta por lo que fue descalificada, dándole así a Daniela, su lugar en la cima del podio.

Luego de su participación Daniela se dio el tiempo de tener una breve conversación con este diario.

¿Por qué viajar hasta Rusia para participar en este torneo y no a uno de la IBJJF?

"Principalmente porque no tengo visa americana para viajar al mundial de la Federación Internacional, que es mi objetivo principal, entonces he buscado torneos similares con buen nivel competitivo que me permitan destacar y prepararme para nuevos retos".

¿Este ha sido su logro más importante como atleta de Jiu Jitsu?

"En 2019, viajé a competir el torneo sudamericano de la IBJJF en Brasil, uno de los más importantes y de mayor nivel competitivo en el mundo, ahí pude conseguir ser campeona en mi categoría y plata en el absoluto.

¿Cuáles son sus planes para el 2022?

"Competir mayor frecuencia en Ecuador, ya que debido a una operación que me realicé, me retiré un tiempo pero ya estoy recuperada. Mi mayor objetivo es conseguir la visa para poder viajar a pelear en el mundial de Jiu Jitsu de la IBJJ, ese es mi sueño y la meta por la que trabajo y entreno duro todos los días".