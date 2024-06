Ecuador vence a Jamaica 3-1, pero persisten dudas sobre el desempeño del equipo

Victoria sobre Jamaica. ¿Chao dudas? No. Félix Sánchez Bas y su cruz: incide sobre el desempeño de un equipo que no logra una puesta en escena para potenciar a sus estrellas. Un 3-1 con sustos, que no resuelve las carencias.

Arrancó a los 12 minutos con el ‘bingo’ que se sacó Piero Hincapié: lanza un centro ‘pepa’, pero el gol cae tras rozar en Kasey Palmer.

Kendry Páez, a los 45’, marcó la segunda: el tiro del penal, más avisado que un fax; su colocación y fuerza salvó los muebles. Después, abombado por la sobreexpectativa que se le ‘encama’, Kendry se fue borrando del partido.

Ecuador, con su 4-2-3-1, fue el dueño de territorio y pelota: presionó a Jamaica en su zona, forzando el error. Atacando al final del primer tiempo, alcanzó. Los antillanos mostraron poco y, por eso, Ecuador gobernó en el campo de juego. Se impuso y propuso.

Sin embargo, a la Tri cualquiera le ofusca. En el segundo tiempo, Kevin Rodríguez ratificó que es un correlón estupendo: determinación y potencia, ese es su repertorio. John Yeboah no alcanzó su 100 % y Jeremy Sarmiento, barajándose de la jugada colectiva, no halló “su” anotación.

Como ante Venezuela, la Tricolor perdió el pasaporte: cayó en confusión e inoperancia y Jamaica lo cobró. A los 54’, Michael Antonio marcó el histórico primer gol de su selección en siete partidos de Copa América: antes, nunca le marcó a ningún equipo.

Los antillanos se agrandaron y la tensión creció sobre una Tri que hizo lo que puede y lo que, en el trepidante y caótico trayecto, inventó; es decir, lo justito. ¡Así no clasificamos!

Ante Ecuador, la selección de Jamaica marcó su primer gol en la historia de la Copa América. EFE

En estas, Moisés Caicedo -que corta, traba, crea y sale- es un brillante todólogo que solo le falta hacer de 10. Hincapié impuso su nivel y Páez siguió confuso. El ingreso de Alan Minda (al 64’ por Yeboah), fue providencial.

Entró justo cuando el rival se atrevió. Tipo antílope, a los 90 +1’, Alan -recurrente en estas corridas y goles con vértigo y técnica explosiva- corrió con ‘turbo’, rebasó la zaga verde amarilla y resolvió con credenciales y talante.

