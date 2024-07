Ecuador no le gana en una Copa América a ningún rival suramericano desde el 2001

El seleccionador de Ecuador, el español Félix Sánchez Bas (c), fue registrado este domingo, 30 de junio, durante el partido final del grupo B de la Copa América 2024 contra México.

Con el técnico español Félix Sánchez al mando, Ecuador ha enfrentado a Argentina en dos ocasiones y ha salido derrotado en ambas. La Albiceleste, campeona del mundo y de la última Copa América, lidera el Grupo A con puntuación perfecta de nueve unidades y será el próximo rival de Ecuador este jueves 4 de julio de 2024, en el NRG Stadium de Houston.

Desde que Sánchez tomó las riendas de la Tri, Ecuador no ha podido vencer a Argentina. En las eliminatorias sudamericanas de septiembre pasado, Ecuador cayó por 1-0. Hace tres semanas, en un amistoso preparatorio para este torneo, Argentina volvió a ganar por el mismo marcador en Chicago.

Ecuador no ha ganado a rivales sudamericanos

Un dato importante es que Ecuador no ha ganado a ningún rival sudamericano en una Copa América desde 2001, cuando superó a Venezuela por 4-0. Desde esa edición, la Tri ha jugado 21 partidos contra equipos de la Conmebol, con quince derrotas y seis empates. Todos sus triunfos en Copa América han sido contra selecciones de la Concacaf.

Y es que Copa América ha sido históricamente un desafío para Ecuador. De 30 participaciones, solo en cinco ocasiones ha superado la fase de grupos, incluida la actual edición en Estados Unidos. Su mejor campaña fue en 1993, cuando llegó a semifinales y fue eliminada por México.

Ecuador vs. Argentina: partido número 41

En total, Argentina y Ecuador se han enfrentado en 40 ocasiones, con 24 triunfos para la Albiceleste, 5 para la Tri y 11 empates. Este jueves, en un día festivo en Estados Unidos, se jugará el partido número 41. ¿Será esta la oportunidad para que Ecuador celebre una victoria contra Argentina?

“Mis Jugadores Van a dar todo”, asegura Félix Sánchez

Enner Valencia goleador y capitán de Ecuador. JOHN G. MABANGLO

En la conferencia de prensa posterior al empate 0-0 con México, que le dio a Ecuador el pase a los cuartos de final de la Copa América 2024, Félix Sánchez expresó su determinación: "Mis jugadores van a dar todo. No sé si eso va a alcanzar o no. Hemos jugado dos veces con ellos (Argentina) y no hemos podido batirlos. Yo veo este partido como una oportunidad".

Sánchez, formado en La Masía del Barcelona, reconoció la fortaleza del equipo de Messi: "A pesar de haber ganado siguen teniendo hambre, llevan la portería en cero en 13 partidos de 15. Hay que hacer un partido perfecto y ni siquiera eso nos garantiza lograr un buen resultado".

Desde su llegada a Ecuador en marzo de 2023, Sánchez ha estado trabajando en ensamblar el equipo. Aunque su estilo ha sido criticado, la Tri está en quinta posición en las eliminatorias sudamericanas, por encima de Brasil, con ocho puntos en seis partidos, aunque le descontaron tres por sanción.

Argentina vs. Ecuador: goles en Copa América 2024

