Ecuador: Si ante Jamaica nos ganan, apuntemos al Mundial, pero de 40

Sánchez: lo mismo. Tras año y pico al frente, le sobra una orquesta de excelentes músicos en la cancha. Esta vez, de entrada, perdió al solista estrella; luego sufrió todo el concierto con una partitura borrosa y, como director, terminó tapado por el telón.

El resto fue eterno: a carencia de una batuta, cada músico intenta un solo, se lanza y logra un par de frases, pero la orquesta es sorda. En Miami, Leonardo toca la Campana a cada rato: Sánchez ni le oye.

Y es que la Tri, cuando tiene la pelota, no saca provecho. Flojaza la defensa que sí juega bien, a lo que dejó armado el DT Gustavo Alfaro. El resto, los nuevos, van desconectados; no se hallan, no construyen. Y se pierden. La yapa, el Dida: deja el lechón en las fauces del lobo rival. Y claro, Bello se lo merendó. Al frente, Romo: ese cancerbero sacó tres goles, no más.

Tras remontarnos, los venezolanos nos ‘cerraron la frontera’. El miércoles 26 de junio toca ir a nado para buscar con Jamaica: si en Las Vegas los nietitos de Bob Marley nos marcan, ya mejor bajemos la lanfor (puerta enrollable). Nos encerramos y jugamos un mundial, pero de 40. ¡Dos por mudo!

Nos sacaron uno y nos jodimos

Tan temprano, todo empezó chueco para Ecuador. Enner ‘Capitán’ Valencia se saca del juego al minuto 22. En un crack de sus quilates y recorrido, esa novatada no tiene presentación: hasta ahí llegamos. Si el macho alfa se lanza al río, la manada le sigue. O frena al pie del despeñadero: ahí le ataca el rival, aprovecha el desconcierto. Y le da el vire.

Así nomás, don Enner: esta vez, usted le fregó al DT. Tras el letal tarjetazo, Ecuador se derrota a sí mismo: confundida, juega a ver qué pasa, a inventar los minutos y rogar que el rival sea más turro. Chispazos: a los 40, el formidable remate de Sarmiento para el gol abridor.

Un hombre menos, a cuidar la ventajita, sí; pero los cambios no honran la apuesta de Sánchez. Salta Gruezo, marcha Sarmiento: ¡el del gol! Sale Yeboah, otro revulsivo con gol. Rola entró bien, pero una golondrina… La Tri quiere poner cercos, renuncia a defenderse creando, atacando.

Saca a Kendry, que buscó por fuera: desorientado, sin dupla que le aproveche, termina ofuscado, frustrado y tarjeteado. Lo reemplaza Caicedo y, al cumplidor Franco, Minda: más de lo mismo, es decir, poquito.

Sin el 9 erosionando la salida de los centrales o ofensivos rivales, con Kendry tenso, desbordado y sin abastecimiento; sin dinámica por las bandas, una Tri confundida, claudicó.

A la segunda mitad, los de la tierra de Chávez y Maduro lanzaron el equipo siquiera unos 10 metros arriba. Los cambios de Batista, pepa. Cádiz, a los 74 y, tras la errática jugada de Pacho que provocó el saque lateral, Bello a los 74: dos cambios, a gol por cráneo. Chao pescao.

