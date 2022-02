A pesar de que no estaba alrededor de ecuatorianos, Juan Carlos Bustamante se tomó una selfie mostrando con honor los colores patrios de la tricolor.

Habían comido un ceviche peruano antes de ir al estadio Nacional de Lima, esta vez no eran tantos hinchas con la camiseta de Ecuador por las calles limeñas, como en otras eliminatorias, pero varios amigos se dieron tiempo para ir a apoyar a Ecuador, entre ellos estaban cinco con la camiseta de la Tri: Freddy Córdoba, Carlos Lima, Wilson Ramírez, Patricio Campoverde y Juan Carlos Bustamante, eran de El Oro y Loja.

Lo que estos fanáticos evidenciaron fue una locura, en ese sector de la tribuna sus camisetas amarillas brillaban, eran como el sol en medio de un mar de color rojo y blanco.

La entrada les costó $ 120, pero lo que vivieron fue un partido rarísimo, ya que por solo dos minutos fueron los amos del estadio, el tiempo que duró el gol y festejo de Ecuador, por esos segundos el lugar quedó en silencio, mientras los hinchas ecuatorianos se abrazaban y celebraban con moderación, no podían hacer tanto show porque estaban de visitantes, los peruanos fueron gentiles con ellos.

Juan Carlos Bustamante es un hincha de Ecuador que acompaña a la selección a todos sus partidos y narra cómo vivió el empate en Lima (1-1).

Los hinchas tricolores que llegaron al Nacional de Lima se mostraron convencidos de sacar un resultado positivo. Cortesía

Dice que desde que llegaron al estadio sus camisetas se distinguían, eran como puntitos amarillos, enseguida comenta lo que pasó en los primeros 2 minutos del encuentro.

“Desde antes del partido el estadio era una fiesta, los peruanos después de lo que vivieron ante Colombia estaban convencidos de que nos iban a ganar, no había nada que les saque de la cabeza que se quedaban con los tres puntos, decían que tenían más experiencia que nuestros pelados”, expresa Bustamante.

El ruido era tan intenso en el estadio que los ecuatorianos solo eran unos hinchas que veían y nada más, pero pasado un minuto del juego llegó el gol de Michael Estrada, en ese instante se escuchó el grito de Ecuador y el estadio enmudeció. “Lo gritamos, brincamos, pero no fue un festejo tan extendido, no se podía hacer tanta algarabía, porque estábamos rodeados de nuestros hermanos peruanos. Había que guardar respeto porque sino podía pasar algo y la idea no era esa”.

Bustamante, que es un lojano que reside en Guayaquil, dijo que “sacó lámpara” solo en ese tiempo, porque el resto del partido le tocó escuchar el apoyo y sufrimiento de todo un estadio que suplicaba que entre la pelota en el arco de Hernán Galíndez.

Cuando llegó el empate de Edison Flores, los hinchas peruanos como que volvieron a vivir, mientras que los ecuatorianos pasaron los minutos más tristes del partido, ellos querían venir con el boleto a Qatar desde Lima.