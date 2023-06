A la baja de Kendry Páez, Nilson Angulo, Óscar Zambrano y Joel Ordóñez, quienes quedaron fuera hace tres días por no poder cumplir con el visado de los Estados Unidos, se unió este lunes 12 de junio la no asistencia de Diego Palacios, jugador actual de Los Angeles Football Club de la MLS, quien no se presentó a la concentración en New Jersey.

Ecuador vs. Bolivia: todo lo que debes saber sobre el amistoso de la selección Leer más

Integrante de la lista del seleccionador Félix Sánchez Bas, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), mediante un comunicado oficial, dio a conocer la novedad.

"El cuerpo técnico analiza si se convoca o no a alguien en su reemplazo", precisó la misiva.

La selección ecuatoriana de fútbol enfrentará a Bolivia y Costa Rica en Estados Unidos, los días 17 y 20 de junio, respectivamente. Ante los del Altiplano jugarán en el estadio Red Bulls Arena de la ciudad de Nueva Jersey, este sábado 17 (20:00), mientras que ante los ticos jugará el martes 20 (21:00) en el Subaru Park de Philadelphia.