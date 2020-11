Ecuador vs. Colombia: hora, canal y partido de las eliminatorias rumbo a Catar 2022

Ecuador-Colombia. En VIVO ONLINE Y EN DIRECTO jugarán un duelo clave este martes 17 de noviembre desde las 16:00 (hora de Ecuador) en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la cuerta fecha de las eliminatorias rumbo a Catar 2022.

La transmisión del partido estará a cargo de El Canal del Fútbol y sigue las incidencias en la cuenta Twitter @Recordec.

A falta de unas horas para el duelo de la selección ecuatoriana en la gesta sudamericana, el entrenador Gustavo Alfaro tiene casi definido su once para enfrentar al combinado cafetero tras las bajas de Enner Valencia, Alan Franco y Diego Palacios tras dar positivo en COVID-1 y Carlos Gruezo por acumulación de tarjetas amarillas.

La Tricolor llega a este compromiso luego de vencer al combinado boliviano por 3-2 en el estadio Hernando Siles de La Paz, cotejo que lo coloca en tercer lugar de la tabla con siete unidades.

Colombia venció 2-0 a Ecuador en Quito, en el último antecedente entre ambos elencos en eliminatorias sudamericanas en suelo capitalino. Archivo

La tentativa alineación de Ecuador será con: Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Beder Caicedo; Sebastián Méndez, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, Ángel Mena; Junior Sornoza y Michael Estrada.

Por su parte, el cuadro colombiano, dirigido por el portugués Carlos Queiroz, tendrá que afrontar la baja del defensa Yerri Mina, que fue expulsado en el compromiso frente a Uruguay en Barranquilla, que resultó favorable a los charrúas por 3-0.

Horarios en el mundo del Ecuador-Colombia:

Ecuador: 16:00

Perú: 16:00

Colombia: 16:00

Argentina: 18:00

Uruguay: 18:00

Chile: 18:00

El extremo izquierdo de Ecuador, Pervis Estupiñán, resaltó que contra Colombia deberán estar muy atentos en defensa y contundentes en ataque.

"Tenemos que hacer respetar nuestra localidad. Sabemos que Colombia tiene muy buenos jugadores, trataremos de estar cien por ciento concentrados desde la defensa y luego ser contundentes en ataque como oportunidad para sumar los tres puntos", señaló Estupiñán en un rueda de prensa virtual.

Pervis Estupiñán es una de las piezas claves en el equipo de Gustavo Alfaro. Cortesía

Y Pervis lo dice porque conoce muy bien a sus rivales. "Colombia tiene muy buenos jugadores, que les gusta salir rápido al contraataque, de todo eso debemos estar muy pendientes", añadió.

También destacó el momento que vive Ecuador tanto en los entrenamientos, concentración y en los partidos, en los que perdió por 1-0 ante Argentina, ganó por 4-2 sobre Uruguay y por 2-3 en su reciente visita a Bolivia.

"Veo a mis compañeros y al equipo que están de la mejor manera a pesar que no tenemos mucho tiempo de trabajo. La mayoría integramos una nueva generación, pero nos hemos adaptados muy bien a la idea que nos ha planteado el técnico desde el inicio", indicó.

Estupiñán aseguró sentirse cómodo jugando como defensa o como extremo izquierdo. "No tengo problemas para jugar en el puesto que me ponga el entrenador, me siento cien por ciento seguro, a pesar de los pocos días de entrenamientos en equipo, pero tratamos de acoplarnos lo más rápido posible".