La dualidad en el rendimiento azul

En la derrota es normal un análisis crítico. Sobre todo cuando esta se concreta por errores individuales de jugadas puntuales. Emelec cayó en la última fecha y regreso de LigaPro ante Delfín en Manta, pero lo más preocupante en la parcialidad azul son ciertos rendimientos individuales, marcando una dualidad clara en el campo millonario. Ya que hoy contra Mushuc Runa, no puede dejar escapar puntos.

En el último entrenamiento de Emelec, los futbolistas y el cuerpo técnico no practicaron fútbol, tuvieron una extensa charla analizando vídeos del último encuentro para profundizar los errores cometidos y tratar de no repetirlos.

La imagen de Leandro Vega pifeándole a la pelota o el pase mal entregado de Dixon Arroyo, antes, en esa misma jugada, que desembocó en el primer gol, encendió las alarmas en el cuadro azul que ante Delfín fue el dueño de la posesión, pero tuvo escasas oportunidades hilvanando fútbol, algo que pretende normalmente su estratega.

El presidente del club, Nassib Neme, conversó con EXPRESO y reconoce que el fútbol tiene ese camino de la derrota, pero no esconde que hay aspectos individuales que afectaron directamente.

“Perder es una posibilidad y nos tocó perder. El equipo no va a perder la ruta y deberá perseverar en la misma idea evitando los errores individuales que nos costaron el juego (ante Delfín)”, resaltó el titular millonario.

Raúl Avilés, exjugador eléctrico, no es tan optimista como el presidente y cree que es alarmante la situación de los eléctricos por la “poca claridad” que tiene para “hacer daño a los rivales”.

“Con Mushuc Runa no puedes perder y peor en casa. Emelec está obligado a ganar ya sea jugando bonito o con algo de drama. Sí, estoy de acuerdo en que hay rendimientos individuales que están pasando un pésimo presente, como lo de Arroyo, lo de Vega que desde antes de la pandemia viene dejando de ser una garantía. Y en ataque lo de Barceló queda corto, el físico empieza a jugarle en contra”, asegura.

Ricardo ‘Bocha’ Armendáriz cree que aún no es tiempo de condenar a los jugadores y contextualiza con la falta de ritmo.

“No es fácil volver de una para tan larga. Habrá jugadores que se apliquen mejor, no hay duda. Por ejemplo, Sebastián Rodríguez es el más claro en Emelec. Parece que no estuvo en la pandemia, al igual que el chico Jackson Rodríguez, pero es necesario que se hagan un mea culpa para que, individualmente, no sucedan los errores como contra Delfín. Están a tiempo de recuperarse y se viene el Clásico. Será mejor que lleguen con el envión de un triunfo”, cerró.

Con solo cuatro puntos obtenidos en estas cinco jornadas disputadas, al Bombillo le urge ganar esta noche contra el Ponchito, aunque ya se anticipan cambios y se confirman bajas para este juego.

Barceló no sería titular y en su lugar estaría Roberto Ordóñez, mientras que Arroyo será reemplazado por Wilmer Godoy y José Hernández dejará en el banco a Bryan Cabezas.

A la ya conocida ausencia de Jefferson Caicedo, se sumó la del colombiano Alexis Zapata, quien presenta una contractura en su pierna izquierda y tendrá, al menos, para 15 días de recuperación.