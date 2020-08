Las dos vías que tiene el Astillero

Barcelona y Emelec son dos clubes llamados a ganar, sin importar el contexto ni las plantillas. Los de camiseta azul y amarilla siempre buscan que su equipos sumen victorias. Pero la realidad es que a los dos hermanos del Astillero les depara un final de año ajetreado, en el que si pretenden llevarse algo no estará permitido resbalar.

Los toreros retoman su participación en la Libertadores el 17 de septiembre y para esa fecha el cuadro que dirige Fabián Bustos estará a un día de disputar la fecha 13 de la LigaPro contra Macará.

Mientras que los azules respiran con mayor calma porque la fecha que tiene Conmebol para arrancar la Copa Sudamericana es el 27 de octubre y para entonces estarán ya disputando la Fase 2 de la LigaPro.

Ninguno de los dos clubes del Astillero iniciaron con firmeza en el torneo. Los canarios volcados a la histórica clasificación a través de las fases previas, planteó equipos mixtos, lo que le obligó, en cuatro jornadas, a sumar apenas un triunfo y dos empates de local.

“Barcelona tiene que asegurar puntos desde los primeros partidos porque el tema en Copa Libertadores y campeonato se le va a complicar. Lo ideal sería ya iniciar Libertadores estando en una buena posición, así Bustos podrá dar descanso y evitar lesiones. Si llega ajustado, va a estar obligado a ubicar estelares en ambas competiciones y eso puede ser perjudicial para la plantilla”, expuso el exfutbolista amarillo, Juan ‘Baby’ Madruñero.

Hay que recordar que el formato del torneo para esta temporada cerrará con final única, sin playoffs, y cada finalista saldrá del puntero de las primeras 15 fechas y el segundo de las últimas 15.

“Siempre hay presión en Barcelona y esto de la nueva normalidad, jugar sin público, va a ser raro, pero deberán acostumbrarse los jugadores. (Barcelona). Ya no puede dejar ir puntos en casa”, agregó.

Emelec cayó en su último partido de preparación contra Guayaquil City en el Capwell y fue notorio que el plan de Ismael Rescalvo necesita minutos para consolidarse.

“Contra Guayaquil City no hizo el mejor partido que podríamos ver con el plantel y técnico que tiene el equipo. Recuerdo que cuando le ganó a Aucas se vio un equipo mucho más dinámico y ofensivo, esta última prueba le costó y se notó. Lo bueno es que no tendrá doble competición y hasta que termine la primera fase no tendrá esa preocupación”, dijo Juan Triviño, bicampeón azul.

Pero para Triviño, aunque Emelec no tenga que jugar Sudamericana “no puede relajarse porque tendrá presión”.

Para este reinicio del fútbol ecuatoriano para el 15 de agosto, Barcelona podrá gozar de un plantel con nuevos refuerzos, mientras que los azules conservaron a todos sus jugadores, la única es la posibilidad de ceder a Carlos Orejuela para más minutos.

Sin Clásico para este sábado

Aunque el Bombillo y el Ídolo iban a disputar un juego amistoso este sábado 8 de agosto en el estadio Christian Benítez en parque Samanes, se confirmó que el duelo no se dará.

Según pudo conocer este Diario, se debe a que ninguno de los clubes organizaron este duelo.

“La verdad estábamos atendiendo una solicitud de presidencia, no era un juego del que participáramos en su organización previa. Ni siquiera tuvimos contacto con dirigencia de Barcelona para este amistoso. Lo que es usual”, explicó Nassib Neme, titular azul.

Ayer también se disputó un amistoso entre Aucas y América que terminó 1-1.

Mientras que Deportivo Cuenca y Gualaceo no lograron enfrentarse por una discrepancia entre dirigencias y unos pagos de árbitros que no se quisieron realizar. SDP