Dónde ver EN VIVO y horario de Lazio vs Milan en los octavos de la Copa de Italia

Pervis Estupiñán vuelve al rol titular en un choque decisivo entre Lazio y Milan por la Copa de Italia 2025-26

AC Milan enfrenta a Lazio en los octavos de final de la Copa de Italia.

Milan visita a Lazio en los octavos de final de la Copa de Italia 2025-26 con la obligación de conseguir una victoria que lo acerque a los cuartos de final y pelear por un título de la competencia.

El enfrentamiento, uno de los más atractivos de la ronda, se jugará este jueves 4 de noviembre de 2025, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el histórico Estadio Olímpico de Roma.

Milan llega con bajas importantes para los octavos de final

El equipo Rossoneri, ahora dirigido por Massimiliano Allegri, llega a este compromiso con varias bajas importantes. El estratega italiano no podrá contar con Youssouf Fofana, Santiago Giménez ni Christian Pulisic, todos lesionados.

Pervis Estupiñán será titular en la defensa de Milan. Archivo

Pese a ello, Milan mantiene un potencial ofensivo de alto nivel. La responsabilidad del ataque recaerá en Rafael Leao, Christopher Nkunku y Ruben Loftus-Cheek, un tridente capaz de generar peligro en cualquier momento.

Pervis Estupiñán regresa al rol titular en el Milan

Una de las novedades en el once titular será el regreso del ecuatoriano Pervis Estupiñán, quien retomará su lugar como carrilero por la banda izquierda.

Su velocidad, capacidad para sumarse al ataque y lectura defensiva podrían ser claves para que Milan encuentre profundidad y equilibrio en un partido que promete ser intenso.

Las bajas y figuras de Lazio para enfrentar a Milan

Del otro lado estará Lazio, guiado por Mauricio Zarri, un técnico que propone un estilo ofensivo y dinámico. El conjunto romano también sufre ausencias: Danilo Cataldi y Matteo Cancellieri no estarán disponibles.

Sin embargo, la escuadra celeste mantiene un bloque competitivo. La delantera estará liderada por Boulaye Dia, acompañado por la creatividad de Mattia Zaccagni y la velocidad de Gustav Isaksen.

Para los aficionados en Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO a través del canal de televisión pagada DSports y por la plataforma digital DGO, que ofrecerán la cobertura completa del compromiso desde Roma. Una cita imperdible para los seguidores del fútbol italiano.

