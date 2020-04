"Lo que dijo Cristhian Noboa puede dejarlo fuera de la selección ecuatoriana"

El nombre de Christian Noboa días atrás se convirtió en tendencia en la red social Twitter. Todos buscaban el video en el que el jugador ecuatoriano salía opinando en contra de las autoridades locales, en aparente estado etílico.

Miles de personas comentaron sobre lo dicho por el volante de 35 años. Unos estuvieron a favor y otros en contra.

Sobre este tema, Diario EXPRESO consultó al psicólogo deportivo Eduardo Tigua y al exvolante de la selección ecuatoriana Juan Carlos Burbano. Ambos coincidieron en que Noboa tuvo un desatinado comportamiento.

“Los comentarios de Christian Noboa estuvieron desubicados. Su comportamiento no fue el indicado, así haya salido a pedir disculpas al día siguiente, creo que esto manchó su imagen”, opinó Tigua.

El especialista agregó que, pese a que muchos consideran que el jugador guayaquileño está en su derecho de opinar y utilizar las redes a su antojo, el deportista tiene que cuidar lo que dice, pues es una figura pública.

“Lo que hizo me hace recordar a un pasaje bíblico, el cual habla sobre la ‘mosca en el perfume’, pues un acto como el que hizo opaca su imagen”, indicó.

Tigua no cree que la tensión a causa de la cuarentena haya generado el comportamiento de Noboa. “Estos tiempos que estamos viviendo son para autoevaluarnos y no para salir a realizar este tipo de grabaciones”.

Por su parte, Burbano también cuestionó el video que colgó el ex-Emelec e indicó que lo dejó sorprendido.

“Puede ser que lo que hizo fue producto del estrés de estar encerrado. No lo sé, pero eso no es justificación, pues los jugadores tienen que cuidarse mucho de lo que puedan decir o hacer, ya que hay cientos o miles de personas que los siguen en las redes. La verdad, no esperé eso de él, ya que quienes lo conocemos lo hemos visto como una persona correcta”, manifestó Burbano.

El exjugador de El Nacional y mundialista con la Tri en Japón-Corea 2002, mencionó que este comportamiento le podría causar alguna repercusión en la selección nacional. “Todos sabemos que la dirigencia actual de la Federación (FEF) quiere empezar de cero, dejar atrás cualquier mal comportamiento. Y esto que hizo, puede que Jordi Cruyff lo tome a mal y desista de llamarlo. Sería una pena, porque es un gran jugador”.

Burbano sostuvo que Noboa, al ser una figura pública, tiene que tener más cuidado al usar las redes sociales. “Creo que todos, incluidos los jugadores, estamos en derecho de tomarnos unos traguitos en cualquier momento, pero los futbolistas activos tienen que hacerlo con moderación y de forma reservada”.