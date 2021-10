A pesar de la amenaza que recibió el árbitro Diego Lara, a quien le dejaron un 'paquete' en su casa en Quito, ratificó su presencia para dirigir el partido entre 9 de Octubre y Orense, este sábado 23 de octubre, a las 17:30.

Definidos los horarios de la doble fecha eliminatoria de noviembre Leer más

Está preocupado y nervioso por su bienestar y el de su familia, pero interpone su profesionalismo, según el presidente de la Asociación de Árbitros, Luis Muentes.

“He conversado con él sobre este caso. Es normal que esté preocupado, pero él está fuerte, a tal punto, que ratificó su presencia en el partido, aunque yo considero que no debería actuar. Es muy triste para él y su familia que estén pasando por esto. La denuncia ya está hecha y la Policía lleva el caso”, dijo Muentes a EXPRESO.

En el paquete que dejaron en la ventana de su domicilio había dos balas de pistola, una hoja con mensaje indicando que tiene que cuidar a su familia, además, de un extenso escrito que Lara no se atrevió a leer. Este último se lo llevó la Policía Nacional para realizar las respectivas investigaciones, indica el presidente de la agremiación.

Paul Pogba lanza sus nuevos zapatos Adidas veganos Leer más

Además, acota que los árbitros del fútbol ecuatoriano no pueden dejar de pitar en los partidos porque no tienen la certeza de quién fue el mentor de la intimidación a Lara. Sin embargo, destaca que se deberían hacer las indagaciones hasta encontrar al culpable, ya que no es la primera vez que ocurre esto en el balompié nacional.

“No es un caso aislado, no es la primera vez que suceden amenazas, pero es la primera vez que sucede con esta magnitud. En vez de decir si hay garantías o no para los árbitros, se debería pensar en qué se va a hacer a partir de este caso”, explicó Muentes, quien acotó que no ha socializado este problema con la LigaPro.

Ante este hecho, por medio de las redes sociales circuló que la amenaza al árbitro Diego Lara la hicieron los hinchas del equipo 9 de Octubre. Sin embargo, desde el equipo guayaquileño nos informan que: “El club se va a pronunciar después del partido. El 9 no tiene hinchas, menos aún en Quito. Por ser un equipo de Guayaquil y que hace muchísimo tiempo no estaba en serie A”. (GZO-SDP)