El descanso de la Copa América dura 26 minutos por el show de Shakira

El descanso de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia duró este domingo 26 minutos debido al show especial de Shakira en el intermedio.

Esta era la primera vez que una final de la Copa América tenía un espectáculo musical en el intermedio y ello obligó a un descanso mucho más largo de lo reglamentario (15 minutos).

Este aspecto resultaba especialmente controvertido ya que la Conmebol sancionó a varios técnicos a lo largo del torneo, como Lionel Scaloni en Argentina, después de que sus jugadores llegaran minutos tarde al comienzo de la segunda mitad.

Tras el pitido del arbitro para terminar la primera parte, se tuvo que montar el escenario en una banda y el concierto de Shakira no arrancó hasta 12 minutos después.

El show no fue muy largo (unos siete minutos) pero después se tuvo que desmontar todo a contrarreloj y la segunda mitad no comenzó hasta pasados 26 minutos del final de la primera parte.

Néstor Lorenzo, en contra de un intermedio más largo

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, había mostrado en la víspera su disconformidad sobre que el intermedio fuera más largo de la habitual por este concierto.

"Con respecto al recital, primero espero que lo disfruten. Shakira es una excelente artista para una final", dijo en una rueda de prensa.

"A ver, cuando las reglas se cambian a priori para los dos equipos, o la cancha es mala para los dos, los minutos de descanso son iguales para los dos... No puedo decir es bueno, es malo, a quién favorece. No lo entiendo mucho. Creo que debería ser como cualquier partido, que sean los 15 minutos que corresponden al reglamento", consideró.

El entrenador también recordó que por salir más tarde en este torneo de los vestuarios para la segunda parte se "ha multado y sancionado".

"Ahora resulta que hay un espectáculo y podemos salir en el minuto 20 o 25 con la incidencia que puede tener en el físico de los jugadores, que se pueden enfriar. Uno sabe lo que cuestan esos minutos de recuperación en el vestuario", consideró.

"Pero bueno, es para los dos. Ya está. Me enteré hoy. Había tenido algún atisbo, me habían dicho que no, que no me preocupara, pero hoy me enteré que es así y ya está", cerró.

