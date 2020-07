Deportistas: Entre quedarse o volver a casa por la pandemia

La pandemia de COVID-19 cambió la planificación de los deportistas. A varios atletas ecuatorianos les tocó regresar al país en medio de la emergencia sanitaria, con el temor de contagiarse durante la travesía de retorno a casa, y otros en cambio extendieron su tiempo de permanencia en el exterior.

Razones económicas obligaron a los tricolores de alto rendimiento a buscar la forma de regresar al país, ya sea en vuelos humanitarios o realizando préstamos y con ayuda de familiares para poder comprar los pasajes.

Es el caso de la triatlonista Elizabeth Bravo, quien regresó de Australia junto a Antonio Matute y su entrenador Francisco Tirado, tras permanecer cerca de cuatro meses fuera del país y con una deuda de trece mil dólares.

También hay la realidad de deportistas que llevan varios meses más de lo planificado fuera del país, lejos de sus familias y cubriendo parte de los gastos de su propio bolsillo, pero con la convicción de seguir preparándose para obtener nuevos triunfos para Ecuador.

Los tricolores mantienen diálogos con la Secretaría del Deporte y con las diferentes federaciones nacionales por el tema económico y se encuentran preocupados por su futuro de cara a la preparación y participación en citas internacionales.

Préstamos para poder regresar

A Elizabeth Bravo la pandemia le sorprendió cuando se encontraba en Australia, tras participar en una competencia del Copa del Mundo. Junto a Armando Matute y el entrenador Francisco Tirado no lograron regresar al país por el cierre de las fronteras.

Este percance les resultó positivo en la parte deportiva ya que en Australia lograron entrenar sin mayores limitaciones al aire libre y así mantener un buen nivel.

Pero la larga estadía en el exterior les afectó económicamente ya que cubrieron los gastos de hospedaje, alimentación y pasajes de su bolsillo en espera que la Secretaría del Deporte les reponga estos valores que alcanzaron los trece mil dólares.

El pasado domingo retornaron a Ecuador, tras cerca de cuatro días de viaje, y actualmente cumplen con el aislamiento obligatorio. “Nunca pensamos que íbamos a pasar tantos meses fuera de casa. Estaba acompañada de mi esposo (Francisco Tirado) y de mi hijo Juan Francisco lo que hizo que el tema emocional no sea complicado. Pero con el paso del tiempo llegó la incertidumbre de no saber cuándo íbamos a regresar y el dinero se terminaba”, comentó Bravo.

Confesó que tras lo vivido “nunca seremos los mismos” y que “confío en la Secretaría del Deporte y la Federación de Triatlón van luchar para que nos devuelvan el dinero”, que consiguieron mediante préstamos bancarios y de familiares y amigos.

Larga espera en Bolivia

David Farinango forma parte de la selección ecuatoriana de aguas abiertas y como parte de su preparación se desplazaron a entrenar en Bolivia.

La estadía que inicialmente era de 22 días terminó siendo de casi el doble por la emergencia sanitaria que hizo que se queden atrapados lejos de casa.

“Nos íbamos a quedar 22 días pero al final fueron 40. Estábamos bastante asustados ya que llevábamos mucho tiempo y no teníamos una fecha de regreso. Además, el entrenamiento no era el adecuado ya que no teníamos acceso a la piscina”, contó el deportista. Resaltó que su mayor deseo era volver para poder compartir con su familia en un momento tan delicado como la pandemia de COVID-19.

Mediante un vuelo humanitario del gobierno suizo, que hacía escala en Quito, lograron retornar. La gestión la realizó el entrenador Juan Fernando Enderica ante la Secretaría del Deporte. A su arribo a Quito cumplió con 15 días de aislamiento antes de poder viajar a su natal Machala.

“Fue una experiencia que me ayudó a madurar a mis 19 años. Cocinar, lavar ropa, hacer todo me fortalece en mi aprendizaje y me sirve ahora que estoy viviendo solo en Cuenca”, afirmó Farinango.

Su sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos sigue intacto y para eso retomó los entrenamientos con la selección en espera de la definición de la nueva fecha del Preolímpico.

Aprovecha la estadía en Europa

María Eduarda Fuentes se encuentra en Italia desde el 15 de febrero para cumplir con un campamento de preparación. Tenía programado retornar al país el 17 de abril pero la COVID-19 cambió sus planes.

“Ha sido una estadía larguísima. Psicológicamente lo sentía pesado al inicio pero al volver a patinar en la pista fue pasando. Me siento agradecida de poder seguir preparándome en Italia, ya que estoy mejorando mucho, era algo que necesitaba”, señaló Duda.

El haber retomado los entrenamientos al aire libre le ayudó al igual que estar junto a su pequeña hija Leah. “Entreno de lunes a sábado con preparación física en gimnasio y también de patinaje. Regresamos progresivamente, me afectó físicamente el aislamiento un poco en resistencia. No perdí mucho en la técnica por el trabajo que realicé en casa con las directrices de mis entrenadores”.

El 29 de julio tiene previsto regresar a Ecuador una vez que se reactivaron los vuelos desde Italia y la aerolínea le confirmó los pasajes.

Sobre la forma en que ha costeado estos meses extra en Europa, Fuentes indicó que “con medios propios. Conozco que se está haciendo la gestión para que se me pague la extensión de parte de la Secretaría, pero aún no sé nada”.

Lejos de la familia por entrenar

Jorge Bolaños cumple con sus entrenamientos en Colombia en espera de las competencias oficiales pospuestas para el próximo año por la COVID-19, que además provocó que extienda su estancia fuera del país. Jota anhela el poder pasar con su familia pero tiene claro que son sacrificios para continuar en la élite del patinaje.

“Es lo más difícil el no disfrutar de mi familia al no tener la posibilidad de estar en casa y mucho más en situaciones como la pandemia. Trato de estar en mucha comunicación con ellos que entienden que son sacrificios para poder representar de la mejor manera al país”, comentó.

La posibilidad de prepararse en las afueras de Bogotá, en la finca de un amigo, hizo que Bolaños decida permanecer hasta fin de año lejos del país. “Mientras menos me pueda desplazar y estar tranquilo para entrenar es mucho mejor”, detalló el deportista y agregó que “estamos en un periodo donde no se puede bajar la guardia”.

Su meta es el mundial que estaba programado para septiembre pero que fue aplazado para el 2021. Además, su equipo, el Bont de Australia, le pidió que mantenga las prácticas en Sudamérica ante la imposibilidad de viajar a Europa.

Sobre el financiamiento para permanecer en Colombia dijo que “no ha sido nada fácil. Los dineros del plan de alto rendimiento se han demorado más de lo normal, pero hemos resuelto las cosas dialogando”.