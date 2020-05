"No podemos decirle a Renato Ibarra no puedes entrenar"

Varias críticas provocó el hecho que Renato Ibarra se presente en el América para someterse a las pruebas del coronavirus y que tenga vía libre para entrenar con el equipo. El futbolista ecuatoriano está en el ojo del huracán desde que fue acusado por su esposa, Lucely Chalá, de violencia de género, por lo que fue detenido el 5 de marzo.

Al final, su pareja retiró la demanda y el jugador quedó en libertad. En medio del proceso judicial, el cuadro mexicano informó que no contarían con el deportista que conquistó con el club una Liga MX, una Copa MX y el título de Campeón de campeones.

Miguel Herrera, entrenador del América, detalló no pueden restringir el acceso de Ibarra a las instalaciones de las Águilas ya que deben defender la inversión realizada por el club.

"No podemos decirle a Renato no puedes entrenar, no entrenes a las instalaciones porque se vuelve un agente libre y el América pierde una gran inversión hecha en el jugador", comentó el estratega en diálogo con Fox Sports.

"LA GENTE DEBE ENTENDER QUE RENATO IBARRA ES JUGADOR DEL AMÉRICA"#AgendaFOXenCasa



Miguel Herrera dejó en claro por qué el ecuatoriano se presentó en las instalaciones de Coapa@ruubenrod pic.twitter.com/SPwDQzOtE1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 25, 2020

El Piojo agregó que "Ibarra recién firmó un contrato creo por dos o tres años. Si deciden que no puede jugar en el América se irá a otro equipo, acataremos al 100% lo que la directiva nos proponga." y resaltó que "la directiva definirá la sanción" que reciba el ecuatoriano.