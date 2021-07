El debut olímpico ilusiona a Doménica Azuero

La alegría embarga a Doménica Azuero por la que será su primera participación en unos Juegos Olímpicos, un camino que no fue fácil para la ciclista ecuatoriana, que tuvo que demostrar su inocencia en un supuesto caso de dopaje para poder estar habilitada de cara a la gesta ecuménica.

Dejar en alto el nombre de Ecuador es la principal motivación para la deportista cuencana, que afina lo que será su debut en esta cita que se celebrará en Tokio.

“Me siento muy contenta, muy orgullosa de representar a mi país en la carrera más importante de mi vida. Creo que estoy muy feliz de poder hacerlo, de llevar la bandera de Ecuador allá”, comentó la bicicrosista, quien vio frustrada su participación en los Juegos de Río 2016 porque al cambiar a la categoría absoluta, no le alcanzaron los puntos para llegar a esa justa deportiva.

Sin embargo, ahora fue distinto. “Para este Ciclo Olímpico ya tuvimos la experiencia con Río. Logramos aprender y hacer todo tranquilamente para estos Juegos. Creo que planificamos muy bien los entrenamientos, todo fue más específico y mucho más detallado. Estoy muy agradecida porque tengo un equipo increíble que estuvo muy atento a cada detalle”, dejó saber la azuaya, que competirá en la misma especialidad de Alfredo Campo, ciclista que estará en la rama masculina.

A pesar de que Doménica venía fuerte en el ranking internacional, una suspensión preventiva por parte de la UCI casi la deja fuera de Tokio 2020+1. “La suspensión preventiva que tuve fue un impacto fuerte tanto para mí como para mi familia, porque siempre yo he sido de evitar proteínas, medicinas de cualquier tipo, sustancias que no sean naturales. Según yo, me estaba alimentando bien, y cuando pasó esto hablé con mis abogados enseguida. Ellos revisaron mis facturas, lo que había consumido, y al final me dijeron que era la carne. Se hizo toda una investigación, entregamos todos los papeles que pidió la UCI y logramos descubrir que la carne estaba contaminada (con una sustancia prohibida por la WADA) aquí”, argumentó.

Ahora la deportista se siente tranquila de que la verdad haya salido a la luz e invita a sus compañeros a cuidarse. “Cuando salió a la luz, muchos amigos míos deportistas me escribieron a preguntarme qué era lo que había sucedido. Les comenté y gracias a lo que me pasó a mí, creo que mucha gente se está cuidando ahora. Mi dieta cambió por completo”.

La ciclista ecuatoriana afina su estrategia para los Olímpicos. Cortesía

Tras 16 meses de sequía de competencias internacionales, Dome regresó a las pistas durante la Copa Mundo de Supercross en Colombia.

“Fue increíble, tenía muchos nervios, pero volver a estar en una carrera, escuchar mi nombre, estar ahí con mis compañeras en carreras, sentir esa adrenalina fue algo increíble, algo que extrañaba mucho y creo que lo voy a volver a sentir en los Juegos Olímpicos. Eso es lo que me emociona más”, expresó.

Una concentración en Estados Unidos junto a Alfredo Campo es el paso previo para Azuero antes de viajar a Tokio, con el fin de cumplir con las pruebas de ciclismo BMX previstas para el 29 y 30 de julio en suelo asiático.