Danny Luna: “En Vinotinto, primero a defender la categoría”

Danny Luna tuvo cuatro equipos que lo querían para este 2025, uno de ellos era Emelec, pero no podían contratarlo por la sanción FIFA que pesa sobre ellos por deudas a sus exjugadores; de ahí que se decidió por ser ‘el 10’ de Vinotinto, equipo que debuta en la Serie A de Ecuador.

El reto no es sencillo, dice el jugador, quien llega procedente de Deportivo Cuenca.

El ‘Cholo’, como es conocido en el fútbol, regresará a Quito, donde antes ya pasó por D. Quito y Católica. Mañana deberá presentarse en el complejo de Sangolquí, y habla en exclusiva con EXPRESO sobre su última experiencia y cómo llegó al Vinotinto

- ¿Qué significa para usted dejar Deportivo Cuenca y unirse a Vinotinto?

- En el poco tiempo que estuve en Cuenca me sentí muy bien, el apoyo de la hinchada siempre estuvo presente, pero ahora decidí cambiar de aires por el proyecto serio que tiene Vinotinto para este 2025.

Danny Luna y un festejo para no olvidar de su gol ante Barcelona. Cortesía D. Cuenca

Gabriel Cortez: ¿Continuará en Barcelona SC o regresará a El Nacional? Leer más

-¿Cree que es un riesgo al ser un equipo recién ascendido?

- Es una responsabilidad enorme, porque la idea primero es mantener la categoría y luego buscar un cupo internacional... Esperemos formar un buen grupo.

-¿Cuáles fueron sus mejores momentos con Deportivo Cuenca?

- En la segunda etapa del 2024 viví los mejores momentos con el Cuenca.

-¿Qué cree que puede aportar usted a su nuevo equipo?

- Creo que por mi experiencia puedo ser un buen líder y buen compañero. Ayudará mucho, ya que hay varios jugadores jóvenes; trataré de guiarlos para que todo salga como queremos.

Danny Luna fue ofensivo del Deportivo Cuenca en el 2024. Cortesía

- ¿Qué lo motivó a tomar la decisión por Vinotinto?

- La estabilidad laboral. Me ofrecieron 2 años de contrato y al ser un equipo que paga al día, eso pesó. Hoy en Ecuador son pocos los equipos que lo hacen.

Barcelona SC: Con una jugada de fe arranca la pretemporada Centenario Leer más

- ¿Qué expectativas tiene?

- Primero hacer una buena pretemporada y estar al 100 % para el arranque del torneo. Ya luego dar pelea en los dos torneo que tenemos.

- ¿Cómo encaja su estilo de juego en la filosofía del Vinotinto?

- Mi forma de juego es muy asociado y siempre buscar habilitar al delantero; estos últimos años me he caracterizado por asistir mucho y tener siempre la posesión de balón. Lo hablé con el DT Juan Grabowski, esa es la idea que tienen con el equipo para LigaPro.

- ¿Objetivos personales?

- Ser un referente del club y aportar al equipo para conseguir logros importantes.

- Se decía que el 2025 podría llegar al Emelec...

- Sí, era una de las posibilidades, pero lastimosamente por los problemas que está pasando ahí no se pudo; esperemos algún día no tan lejano se dé.

- ¿Qué siente volver a Quito?

- La ciudad la conozco muy bien, al igual que mi familia, estamos contentos de volver a esta linda ciudad.

-¿Algo que decirle a los fanáticos del Cuenca?

- Mi gratitud siempre por el cariño que me mostraron. Me voy muy sorprendido porque es una hinchada que apoya al 100% al equipo y más cuando hay momentos difíciles, nunca abandona. El tiempo que estuve en el Cuenca me ayudó a volver a mi ritmo futbolístico, a tener confianza nuevamente y demostrar todo mi talento.

Danny Luna cuando vistió la camiseta de Liga de Quito. ANGELO CHAMBA

- ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que aspiran a ser futbolistas profesionales?

- Primero confiar en Dios, luego disciplina y constancia ante cualquier adversidad que se presenten y siempre con los pies sobre la tierra.

- ¿Algún secreto para hacer larga la carrera en el fútbol?

- El respetar la profesión, eso incluye saber que en cualquier momento se va terminar. Uno debe cuidarse más fuera de la cancha. El trabajo invisible que se debe hacer es fundamental, no solo en el fútbol, sino en todas las etapas de la vida.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!