La primera fecha de la LigaPro no solo dejó un saldo negativo para Barcelona, por la derrota (2-1) sufrida ante Gualaceo, sino también una polémica con Damián Díaz.

Luego del cotejo que se dio el 25 de febrero, en el estadio Jorge Andrade Cantos de la ciudad de Azogues, en las redes sociales circularon unas imágenes, en la que las que se observa a Christian Ortiz recoger la cinta de capitán, que portaba el Kitu, y que supuestamente había sido lanzada por el volante canario, en rebeldía por haber sido sustituido.

Pero cuatro días después, Díaz salió a aclarar lo sucedido y explicó lo que sucedió en ese momento.

"El árbitro (Roberto Sánchez) me pidió que salga de la cancha por el lugar más cercano, lamentablemente (Javier) Burrai me quedaba lejos y le avisé a Tití (Ortiz) para que le lleve la cinta, porque si no, no podía reanudarse el partido", relató Díaz.

“Hoy me toca salir acá. Yo estoy con mis hijos, estoy con mi familia, y tener que aguantar cosas que en realidad yo no hice, me da un poco de impotencia, me da bronca, pero ya está, es parte de lo que ya vengo viviendo hace muchísimos años con las redes sociales", amplió.

El Kitu también reconoció que ante Gualaceo no hizo un buen partido y descartó ser quien maneja el camerino amarillo.

"A mí me gusta jugar, siempre me ha gustado jugar. Yo no me pongo ni me saco solo. Yo no le pongo un revolver a nadie. Me ha tocado estar afuera con Almada, con Ramos, con Célico y hasta con el mismo Bustos... El otro día yo tuve un mal partido, lo acepto y reconozco, después no es que salí y fuimos el Milan.

"Somos conscientes que en Barcelona no se puede perder, pero se armó un lío bárbaro. Es la primera fecha y parece que fueran seis meses y es todo un desastre”.

Por otro lado, Díaz destacó que está pendiente de todo lo que hablan de él y lanzó una advertencia. “Cuando no juego, porque le hago el problema al técnico, como pasó con Célico. Y cuando juego, no quieren que juegue porque ‘estoy viejo’. No soy tonto y escucho, cuando me vaya no haré la de (José Francisco) Cevallos con (Alfredo) Intriago, pero me defenderé sobre todo lo que se dijo”.