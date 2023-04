Barcelona ‘respira’ en el campeonato ecuatoriano. Luego de la goleada 4-1 del Ídolo ante Cumbayá la noche del lunes 10 de abril, la situación del elenco canario varió con gestos, goles y acciones.

Barcelona SC: vea todos los goles de la victoria contra Cumbayá Leer más

Se decía que era el último partido de Fabián Bustos al frente del equipo. También que el presidente Alfaro Moreno ya tenía listo el ‘mensaje a la nación amarilla’ con el nombre del nuevo técnico, pero de eso nada. Hoy el elenco canario marcha cuarto en la tabla de posiciones de LigaPro, a solo tres puntos del líder, Independiente del Valle; de ahí que los rumores se aplacan, al menos de momento.

Y es que se decía que Bustos y Díaz estaban peleados, pero de los tres goles del Kitu, uno de sus festejos fue dedicado para el director técnico, quien le respondió con un beso en la cabeza.

También se comentaba que Díaz estaba para entrar unos minutos nada más, o ir a aplaudir desde la tribuna, pero quedó demostrado que aún tiene ‘guerras’ por batallar. Y es que en apenas cinco fechas jugadas, el Kitu está a un gol del registro que consiguió en el 2022, cuando metió cinco tantos en 18 partidos de la LigaPro.

Ante Cumbayá, Díaz hizo dupla con Fernando Gaibor. Los ‘anti-Díaz’ y ‘anti-Bustos’ dirán que solo era Cumbayá, pero fue un equipo que los tuvo asustados en el primer tiempo, antes de que el Kitu se luciera con el triplete.

Hoy el resultado de Cumbayá quedó para la posteridad. Díaz suma 4 goles y con ese antecedente se alista para visitar este sábado 15 de abril a Liga de Quito, en el Rodrigo Paz Delgado, como parte de un choque en el que ambas escuadras deberán demostrar que están listas para hacerle carrera a un Independiente del Valle que marcha bien camino a su segunda estrella a nivel nacional.

Emelec, una racha preocupante Leer más

Parte de esa presión puede estar sintiéndola el DT Bustos, a quien desde que llegó a Barcelona, una parte de la hinchada le estaba pidiendo la renuncia. Sin embargo, el Toro no se espanta, como lo dijo al final del compromiso contra Cumbayá.

“¿Por qué me pregunta eso? (si piensa en la renuncia por los resultados). Nunca he pensado en dejar a este grupo de jugadores. Esas cosas que salen son malintencionadas. Me parece que debe darse cuenta de que esas cosas no ayudan. Nunca se me cruzó por la cabeza renunciar”, precisó seguro el argentino.

El estratega dejó claro que le parece “raro” que durante el cotejo se hable de esas situaciones. Y es que en redes sociales, mientras se jugaba ante Cumbayá, se decía que era su último partido, cosa que desmintió Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona.

“Qué pena que durante un partido se digan esas cosas. Tendrán intereses creados, no sé”, remató Bustos, quien ahora se prepara para enfrentar a los albos.