Emelec, una racha preocupante

Cinco años han pasado desde la última vez que Emelec sumó tres partidos sin ganar. Los registros datan de marzo del 2018, cuando acumuló tres cotejos en seguidilla de mala racha. En abril de ese mismo año vivió algo parecido, con la variante de que fueron encuentros de Copa Libertadores y torneo nacional. El fin de semana pasado la ‘pesadilla’ se repitió.

Semana clave en Uruguay por la posible llegada de Marcelo Bielsa a la selección Leer más

Y es que los problemas azules se evidencian dentro y fuera de la cancha. Su entrenador, Miguel Rondelli, a la quinta fecha de LigaPro se hace cargo de la derrota 2-1 ante Aucas del domingo 9 de abril, pero dice que va encontrando lo que desea. A eso se suma que la salida de Dixon Arroyo ha generado dudas en la plantilla, pero nadie dice nada, por temor a seguir por el mismo camino.

EXPRESO conversó con el exarquero eléctrico Álex Cevallos, el exjugador y ahora comentarista José ‘Pepín’ Gavica y con un hincha azul, quienes encendieron las alarmas.

“Para mí, Emelec no encuentra aún el funcionamiento que el técnico pretende. La filosofía de juego va asociada con la calidad de los jugadores. Todo sistema es valedero siempre y cuando tenga los jugadores idóneos”, argumentó Cevallos, quien fue golero del Bombillo por varias temporadas.

Acerca de la salida de Dixon Arroyo, el exportero azul fue enfático: “La salida de Dixon podría tener influencia en la parte deportiva, porque ha sido un pilar en el medio campo, pero anímicamente, para el resto, jamás. El club (está) primero, por sobre todas las cosas. La institución prima ante todo. Emelec es un club grande”.

Para Juan Carlos Rodríguez, hincha de Emelec, la situación es “decepcionante”. “Estamos contrariados con la directiva y los jugadores; puedo decir que mi Emelec no está en este planeta”.

De acuerdo con José Gavica, la actual situación del equipo eléctrico pasa por el cambio de entrenador, lo que implica adaptarse a una nueva metodología de trabajo. Y considera que la salida de un referente como Arroyo sí molesta a la interna.

Champions League: Otamendi (Benfica), único sancionado para la ida de cuartos Leer más

“Emelec cayó en una racha de malos resultados, pero lo bueno de esto es que son los mismos jugadores quienes tienen la solución para mejorar y comenzar a ganar”, recalcó Gavica.

Mientras esto sucede, el técnico Rondelli intentó ‘calmar las aguas’ tras la derrota 2-1 con Aucas. “Estoy cansado de que sigan buscando fantasmas”, dijo el DT. Pese a ello, lo que tiene “dolidos” a los hinchas, según Rodríguez, es que el entrenador “minimizó el resultado”.

“Más allá de la derrota, no creo que haya sido una derrota que me deje preocupado. Ha existido una evolución en el juego... jugamos ante un equipo protagonista y que es campeón”, precisó Rondelli. Eso sí, admitió que “esta derrota tiene un peso mayor por ser consecutiva, (pero) en las otras no teníamos idea de juego. Estamos pagando esos partidos anteriores. (El resultado ante Aucas) No me deja tan preocupado. Se jugó bien y lamentablemente se perdió”.