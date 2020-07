Cruyff, el nudo que complica a la FEF

Jordi Cruyff pasó de ser una de las piezas claves del proyecto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) a un dolor de cabeza para esta institución. Ha pasado cerca de una semana desde que anunció que no regresaba al país y que analizaría su futuro al frente de la Tri, y no hay definiciones.

El directorio no se ha reunido para analizar este tema y no tiene una fecha definida para hacerlo, pese a estar con el inicio de las eliminatorias a la vuelta de la esquina.

Las disputas internas entre los dirigentes agravan esta situación y Ecuador es la única selección que sigue sin tener claro quién dirigirá en el juego ante Argentina, en Buenos Aires, previsto para octubre.

Francisco Egas, presidente de la Ecuafútbol, tras conocer las “dudas” de Cruyff, afirmó que buscarán “poder reaccionar y recomponer la situación lo más pronto posible”, pero esto no ha sucedido.

EXPRESO conoció que el dirigente envió a Jaime Estrada, vicepresidente del organismo y con quien mantiene una pugna por el mandato de la FEF, información sobre montos, acuerdos y presupuesto.

También le indicó que a Cruyff se la ha pagado por 52 días de trabajo, lo que correspondería a $ 260 mil. El valor restante de los casi seis meses de relación con el estratega holandés ($ 640 mil aproximadamente), hasta su pedido de tiempo, queda como saldo a favor de la Ecuafútbol.

No se tiene claro si ese rubro es en lugar de la indemnización de $ 900 mil que se detalla en el vínculo del estratega holandés con la Ecuafútbol.

Carlos Galarza, vocal del directorio, indicó que no han recibido la convocatoria para una reunión del directorio y tampoco el contrato del seleccionador, que fue uno de sus pedidos.

Manifestó que aprovechó que el martes 21 de julio se realizó el Comité Ejecutivo, donde se analizó la reanudación del torneo de segunda categoría y la Superliga femenina, para nuevamente pedirle a Egas la cita para definir el futuro de Cruyff.

“Estamos esperando, si en estos días no hacen nada tendremos que autoconvocarnos. Egas con el secretario (Gustavo Silikovich) tienen que hacer la convocatoria”, comentó.

Para el exseleccionado Raúl Avilés, los problemas que vive la Ecuafútbol se deben a “la inmadurez de parte de la dirigencia. La Federación es un caos, mientras haya estos celos de poder no se puede trabajar”.

Agregó que los conflictos internos no permiten “buscar un reemplazo a Cruyff que no dirigió nunca, no hizo ni una convocatoria y fue un gasto considerable”.

En esto concuerda Carlos Torres Garcés, entrenador y exseleccionado, quien analizó que lo que sucede en la FEF “es surrealista, algo que jamás nos hubiéramos imaginado. Este directorio venía con la propuesta de un cambio, pero hemos retrocedido”.

El Palillo agregó que “ahora hay que arreglar el problema entre directivos para buscar soluciones a una salida de Cruyff que afecta mucho. Cuando se suponía que todo estaba organizado para las eliminatorias ahora todo indica que hay que empezar de cero”.