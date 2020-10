Cristian Ramírez: "No pienso regresar a la selección"

A vísperas de que el entrenador argentino, Gustavo Alfaro, se la nómina de convocados para el inicio de eliminatorias contra Argentina y Uruguay, el lateral zurdo ecuatoriano que milita en Rusia, Cristian Ramírez, ha afirmado su interés en regresar a la Tri, ratificando su postura de meses atrás de que no volverá.

El ecuatoriano que el año anterior se bajó de una convocatoria de Jorge Célico por una supuesta lesión, aseguró que un tema personal lo ha motivado a tomar esta postura de no vestir la divisa de la Tricolor.

“No se cual sea la decisión final pero por ahora no pienso regresar a la selección” Cristian Ramírez ahora en @PlayFMDeportes — Fanny González Viejó (@FannyGonzalezV) October 1, 2020

"No pretendo regresar a la selección, ni ahora ni después, es un tema personal. De momento estoy muy tranquilo con la decisión que he tomado", dijo el ecuatoriano en una entrevista con la Radio Play FM Deportes.

Sobre ese tema personal, Ramírez dice que prefiere no hablarlo y que su decisión no cambiará así sea convocado por Gustavo Alfaro. “No se cual sea la decisión final (de la nómina) pero por ahora no pienso regresar a la selección", sentenció.

Si bien Ramírez fue estelar la eliminatoria pasada en varios partidos, hoy la selección no sufre en esa posición. En su puesto están en un gran presente Pervis Estupiñán (Villarreal, España), Aníbal Chalá (Dijon, Francia), Diego Palacios (LAFC, Estados Unidos), Beder Caicedo (Independiente del Valle) y Cristhian Cruz (Liga de Quito).