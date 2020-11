Corrupción en el arbitraje ecuatoriano: saltan los primeros nombres

La primera denuncia con nombres. El presidente de los árbitros, Luis Muentes, contó a EXPRESO que el exárbitro, Patricio Toasa visitó al central Carlos Bayas con la finalidad de hacerle una oferta económica.

Bayas fue programado para el partido Gualaceo contra 9 de Octubre por la serie B, esta tarde en el estadio Gerardo León.

“Lamentablemente existen prácticas sin ética en nuestro gremio. Un caso reciente es el que sucedió con Carlos Bayas, quien recibió la visita de Patricio Toasa, actual asesor arbitral, para ofrecerle diez mil dólares, a cambio de favorecer a un equipo (no especificó), en el partido de la Serie B, entre Gualaceo y 9 de Octubre”, aseguró Muentes.

El titular del gremio arbitral aseguró que hoy, Bayas pondrá una denuncia formal en la Fiscalía. Además, Muentes se encargará de la denuncia deportiva buscando una sanción.

De paso, el directivo de los árbitros anunció que en los próximos días revelarán los “nombres y apellidos” de árbitros que habrían cedido a las presiones o coimas.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados, por ello vamos a revelar los nombres de árbitros sinvergüenzas que lastimosamente forman parte de nuestra agremiación. Pero además, también revelaremos nombres de los corruptores, los que ponen el billete, los dirigentes”.

Además de Muentes, el todavía presidente de la Comisión de Árbitros, Carlos Manzur, expuso en La Redonda algunos casos que vivió en los últimos meses. “Cuántas veces no me llamó Francisco Cevallos cuando era presidente de Barcelona a decirme ‘ese árbitro es malísimo, Neme (Nassib, presidente de Emelec) tiene controlados a los árbitros’. Toda la dirigencia del país cree que Neme controla a los árbitros”, indicó.

Pero Manzur mostró el otro lado de la moneda. Es decir, que Emelec también sentía esa supuesta persecución. “Cuando un dirigente se acerca y te dice, ‘siguen robando los árbitros y metiéndole la mano a Emelec, no me puedes volver a poner a ese árbitro’. ¿Qué debo hacer con eso? ¿Dónde lo denuncio? No hay Comisión de Ética en la Ecuafútbol”.

Y también señaló al cuadro torero. “Dirigentes de Barcelona también me dijeron que este árbitro no me lo pongas porque siempre va a pitar a favor de Liga (de Quito)”.

Sin dar más nombres, Manzur soltó otra denuncia. “Un presidente de un club invitó a cenar a los árbitros un día antes de su partido como local”.

Los directivos piden más denuncias

Esteban Paz (Liga de Quito), Nassib Neme (Emelec), Luis Chango (Mushuc Runa) e Iván Mendoza (Guayaquil City) coincidieron en que deben darse los nombres de directivos que supuestamente presionan a los árbitros para conseguir ayudas en los partidos.

Ellos apuntaron al dirigente Carlos Manzur, ya que él se encargó de dar las primeras luces sobre la corrupción en el referato, pero lo hizo en líneas generales. Además, consideran que ha pasado mucho tiempo sin hacer públicos estos problemas y lo miran como una oportunidad para iniciar la limpieza.

Si el señor Manzur dice eso es porque debe tener pruebas. Que dé nombres o nos estaría metiendo a todos en el mismo saco. Luis Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa