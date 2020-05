Coronavirus: el Rally Dakar 2021 está un duda para Sebastián Guayasamín

El Campeonato Mundial de Automovilismo quedó pausado. El piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín apenas llegó a competir la primera vuelta, en Catar, y la siguiente fase se realizaría en Rusia, precisamente el fin de semana que toda actividad quedó suspendida en el mundo debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Abu Dabi y Marruecos serían los otros destinos que el único ecuatoriano que ha corrido el Rally Dakar visitaría este año a bordo de su vehículo para completar el torneo, en el que participó por primera vez. Pero debió volver a casa, en el norte de Quito, para pasar su confinamiento en compañía de su esposa, María Alicia, y sus dos hijas, Andreína y Alegría, de 8 y 4 años.

“Por mis competencias, participo en siete u ocho carreras al año. Son viajes largos, así que me ausento de mi casa al menos 20 semanas. Y ahora he recordado lo que es pasar con mis hijas, vivir con mi familia y tener una vida dentro del hogar”, comentó el campeón del Rally Raid 2018.

Es por eso que, incluso, logró celebrar su cumpleaños 40 en casa. El festejo fue el pasado sábado y hasta tuvo un pastel de chocolate y una piñata.

La falta de entrenamiento en pista, Guayasamín la sortea con acondicionamiento físico en su hogar. Hace cardio y entrenamientos de reflejos, como cuando avienta pelotas de tenis contra la pared para atraparlas al rebote. Y, aunque no puede conducir su carro por los desiertos, tal como está acostumbrado, el piloto hace uso de un simulador de autos que creó con su equipo.

En él, Guayasamín tiene pruebas de reflejos, de equilibrio y visión. Gracias a ese simulador su entrenamiento al volante sigue vigente y, aunque le preocupa subir de peso y perder fuerza física, su habilidad motora seguirá intacta.

Una marca de vehículos patrocina la carrera de Guayasamín y es la encargada de costear los viajes e indumentaria del piloto. “Los gastos que representa esta profesión en el deporte tuerca son altísimos. Sin un auspicio sería imposible pensar en cumplir ciertas actividades”, comentó.

Pero, ante la crisis económica que afronta el mundo por la presencia del coronavirus, el ecuatoriano teme que dicha empresa ya no pueda auspiciarlo, al menos por lo pronto. “Teníamos previsto el Rally Dakar 2021, pero todo ahora es una incertidumbre. No se puede saber si habrá torneo o no. Las empresas ahora reducirán gastos en publicidad y sería entendible que nos puedan auspiciar mientras la situación económica se levanta”.

Otro de los planes truncados de Guayasamín fue su segunda participación en un iron man, después de su debut en 2019 y su deseo de replicar su aprendizaje en la edición 2020.

Sin embargo, la crisis todavía no ha golpeado del todo a la familia del piloto. Él, además de su ingreso como representante de la marca de automóviles, también maneja empresas de servicios petroleros, por lo que tiene un salario adicional al que recibe por las carreras de automovilismo.

“Tenemos un ahorro suficiente para estar tranquilos, al menos por lo pronto. Por suerte he sabido administrar bien mis ingresos del automovilismo, así que nos sostenemos”, confesó el piloto.